Il Bio-Distretto del Cibo BioSlow porta le eccellenze agroalimentari biologiche siciliane al Fancy Food Show 2026 di New York, uno degli eventi più importanti al mondo per il settore food & beverage di qualità.

Cos’è il Bio-Distretto del Cibo BioSlow

Il Bio-Distretto del Cibo BioSlow è una rete territoriale radicata in Sicilia che unisce aziende agricole, produttori, enti locali e realtà impegnate nella promozione dell’agricoltura biologica e dello sviluppo sostenibile. Riconosciuto dalla Regione Siciliana e inserito nel Registro Nazionale dei Distretti del Cibo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), il Bio-Distretto opera ogni giorno per valorizzare le produzioni locali, la biodiversità, il paesaggio rurale e le comunità del territorio siciliano.

Un modello virtuoso che oggi trova una delle sue più importanti vetrine internazionali, il Fancy Food Show 2026.

Il Fancy Food Show 2026: palcoscenico mondiale per il cibo di qualità

Dal 28 al 30 giugno 2026, il Javits Center di New York ospita il Fancy Food Show, uno dei più importanti eventi internazionali dedicati al settore agroalimentare di qualità. Ogni edizione richiama buyer, importatori, distributori e operatori da tutto il mondo, rappresentando un’opportunità unica per le eccellenze alimentari che puntano ai mercati globali.

È in questo contesto che il Bio-Distretto BioSlow ha scelto di presentarsi, portando la voce e i sapori di una Sicilia autentica, sostenibile e biologica al cuore del mercato nordamericano.

Perché il Bio-Distretto BioSlow è a New York

La partecipazione al Fancy Food Show 2026, inserita nell’ambito degli eventi previsti nel progetto “Distretto Biologico Bio Slow Sicilia” finanziato dal MASAF con Decreto DG MASAF PQA N. 628358 del 28/11/2024 – CUP J25B24001490001, non è un evento isolato, ma una strategia precisa di internazionalizzazione delle produzioni biologiche siciliane. Gli obiettivi della presenza a New York sono chiari:

Promuovere le produzioni biologiche siciliane sui mercati internazionali, in particolare quello nordamericano

Valorizzare le aziende aderenti e le loro filiere produttive, favorendo nuovi contatti commerciali

Rafforzare l’immagine della Sicilia come territorio di eccellenza agroalimentare a livello globale

Diffondere i valori della sostenibilità, dell’agroecologia e della qualità biologica certificata

Le filiere biologiche siciliane protagoniste della fiera

Allo stand del Bio-Distretto BioSlow i visitatori potranno scoprire una selezione autentica delle eccellenze biologiche dell’isola. Le filiere rappresentate raccontano la straordinaria varietà agroalimentare della Sicilia.

Ogni prodotto porta con sé la storia, le tradizioni e l’identità del territorio di provenienza, frutto di un approccio produttivo orientato alla sostenibilità, alla valorizzazione delle risorse locali e alla massima qualità della materia prima.

Show Cooking con lo Chef stellato Giuseppe Costa

Tra i momenti più attesi dell’esperienza BioSlow a New York c’è lo show cooking curato dallo Chef Giuseppe Costa, cuoco stellato Attraverso la preparazione di piatti realizzati esclusivamente con i prodotti delle aziende rientranti nel territorio del biodistretto, lo chef racconterà al pubblico internazionale il valore autentico delle produzioni biologiche siciliane, i principi della Dieta Mediterranea e la profonda cultura del cibo legata al territorio.

Un momento di attrazione e coinvolgimento che trasforma la degustazione in narrazione, ogni piatto diventa un racconto di biodiversità, sapere artigianale e rispetto per la terra.

I valori che guidano il Bio-Distretto BioSlow

Al centro del progetto BioSlow c’è una visione precisa di sviluppo territoriale, fondata su principi che oggi il mercato internazionale riconosce e apprezza sempre di più:

Agricoltura biologica

Tutela della biodiversità e delle varietà autoctone

Sostenibilità ambientale lungo tutta la filiera

Valorizzazione delle filiere locali e dell’economia di prossimità

Qualità delle produzioni come standard imprescindibile

Identità territoriale e cultura del cibo come patrimonio da condividere

Un progetto che guarda al futuro

La presenza al Fancy Food Show 2026 è un segnale forte: il Bio-Distretto del Cibo BioSlow non si limita a produrre eccellenza rispettando i principi della sostenibilità ambientale, ma la porta nel mondo. BioSlow pone la persona al centro di una cultura del cibo fondata sulla qualità, sull’etica e sul rispetto del territorio.

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