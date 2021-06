Nel corso degli anni, il sistema finanziario internazionale si è concentrato ancora di più sulla gestione degli indici inflazionistici come base per un’economia più forte. Ovviamente, il fattore inflazione dipende molto da ciò che il governo si aspetta per l’economia statale e dagli obiettivi che intende raggiungere, lanciando così politiche monetarie utili per ciò che si cerca.

Ma quale può essere il ruolo nel sistema finanziario internazionale dei Bitcoin e delle criptovalute. In linea generale, nel sistema finanziario internazionale, una valuta viene ad essere considerata stabile se è proveniente da un paese che risulta essere meno suscettibile a cambiamenti improvvisi nell’economia. Oltre a ciò, a determinare il suo ruolo, scendono in campo, oltre che i consueti aspetti economici e commerciali, altri fattori come, ad esempio, quelli politici.

Dunque, nel commercio internazionale, si deve presupporre una sorta di accettazione da parte di altri Stati dell’affidabilità di una valuta. Non per nulla, vengono ad essere eseguiti diversi negoziati. Date queste sintetiche diagnosi, è facile poter intuire quale interesse e quanto possa essere forte la curiosità sorta per comprendere meglio il fenomeno dei Bitcoin e delle criptovalute e, la consequenziale, loro accettazione nel mercato finanziario internazionale.

Seppure Bitcoin e criptovalute siano emerse già da tempo, la loro conoscenza e, soprattutto, la loro comprensione è un fenomeno più recente. Di conseguenza, non meraviglia che, solo da poco tempo, si stia analizzando il come poter accettare Bitcoin e criptovalute all’interno del mercato finanziario globale. I costi e gli sforzi del mercato finanziario internazionale per mantenere e gestire la carta moneta, indubbiamente, sono la base per comprendere maggiormente il fenomeno Bitcoin e criptovalute.

Ovviamente, ci sono diversi aspetti che è necessario che vengano ad essere analizzati e valutati man mano che il ruolo dei Bitcoin e delle criptovalute progredisce. Tuttavia, è possibile già immaginare l’innegabile importanza delle cosiddette monete virtuale nell’area finanziaria, e, in generale, quali possibili soluzioni possono apportare.

Ad esempio, in una ottica di fenomeni monetari, Bitcoin e criptovalute, consentono di fruire di una invidiabile opportunità di apprezzare una maggiore libertà. Un grande aiuto è fornito da Bitcoin System sito ufficiale. Infatti, con l’era dei Bitcoin e delle criptovalute, per la prima volta nella storia dell’umanità, viene ad essere data la possibilità di non affidare a nessun organismo centrale il controllo del nostro denaro.

Una opportunità che è assolutamente reale e che, per di più, si sta aprendo proprio ora davanti ai nostri occhi. Una forte critica che, rigorosamente, investe il sistema globale di controllo monetario, nasce dal fatto che l’egemonia monetaria aumenta le disuguaglianze, fa intensificare le dispute internazionali. In poche parole, rende complessa e fortemente competitiva la coesistenza tra gli Stati nel sistema finanziario internazionale. Di contro, vengono a galla molteplici segnali positivi dell’emergere di un modello fondato su Bitcoin e criptovalute, che, in futuro, standardizzati possono diventare un modello di scambio comune nel mercato finanziario.

L’obiettivo generale, pertanto, è andare a sviluppare un progetto di ricerca che preveda una analisi dei Bitcoin e delle criptovalute e della loro accettazione nel mercato finanziario internazionale, e nello specifico, vada a descrivere il sistema finanziario internazionale, analizzando il funzionamento e le aspettative di crescita della valuta digitale.Per iniziare, in un possibile oggetto di studio su quale potrà essere il ruolo occupato nel prossimo futuro dai Bitcoin e dalla criptovalute nel sistema finanziario internazionale, è indubbio che diviene fondamentale l’andare a delineare e progettare il sistema finanziario internazionale, al punto da capire come viene definito il nostro spazio.

Non per nulla, in conclusione, l’intera architettura finanziaria globale si basa sullo studio delle crisi, dei modelli e degli aspetti adottati per risolverla, ammortizzarla e, in alcuni casi, prevenirla.