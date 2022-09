Anche quest’anno parte il conto alla rovescia per il venerdì più atteso dell’anno da parte dei commercianti e di quanti sono a caccia dell’affare da non perdere. Sale dunque la febbre per l’attesa delle promozioni irrinunciabili e gli store online sono già da tempo al lavoro per ideare le offerte da far piovere a partire dalla mezzanotte del 25 novembre 2022. E i consumatori cosa ne pensano? Quali sono le loro aspettative per il Black Friday di quest’anno? Il tema è decisamente al centro dell’attenzione anche in questo 2022.

Le aspettative della rete in merito all’evento Black Friday.

La start-up Discoup.com ha chiesto direttamente ai suoi utenti del web un parere in merito a quali siano le reali prospettive di risparmio a proposito del celebre venerdì che apre il periodo della caccia al regalo perfetto. L’opinione ricavata da un campione di più di 1000 partecipanti al sondaggio appare senza ombra di dubbio evidente: anche in Italia il Black Friday è divenuto un appuntamento irrinunciabile per i più attenti consumatori del Belpaese. Ormai è una consolidata consuetudine concentrare i risparmi dei mesi precedenti per non farsi trovare impreparati di fronte alle offerte del Venerdì Nero. Più ci si avvicina alla sua data d’inizio, più sale il termometro dell’attesa per le novità che il mercato sarà in grado di offrire.

Le previsioni statistiche degli ultimi anni: come si sta evolvendo il fenomeno Black Friday negli ultimi anni.

Anche nel corso del 2022 è arrivata la conferma di una grande attesa per quello che ormai è l’evento più importante nello shopping dell’intero anno. Dalle proiezioni statistiche del settore commercio a riguardo, il trend degli ultimi anni appare scostante ma in netta ripresa. Se nel 2019 era stato segnato un record nelle ricerche riguardanti il tema Black Friday, con un volume di richieste pari a 3.550.000, il 2020 ha assistito ad una battuta d’arresto, con sole 823.000 ricerche. Con il 2021 si sono visti i primi segnali di ripresa, con circa 1.500.000 di ricerche, dato che fa ben sperare per l’edizione di quest’anno.

Il sondaggio 2022 sul Venerdì Nero: cosa ne pensano gli italiani?

È proprio dedicato al tema Black Friday l’approfondimento dedicato alle opinioni degli utenti web sulla che il portale di codici sconto Discoup.com ha proposto ai suoi visitatori. Nel 2021 Discoup ha segnato il record di visite con quasi 5.000.000 di visitatori, domandando direttamente ai suoi lettori cosa ne pensassero a riguardo.

Le quattro semplici domande proposte sono subito andate dritte al cuore del tema:

Pensate di fare acquisti online in occasione del Black Friday 2022?

Avete già deciso a priori quali articoli acquistare in occasione del Black Friday?

Vi aspettate di trovare offerte convenienti per il Black Friday 2022?

Quale cifra riserverete per le offerte del Black Friday?

L’analisi comparata delle risposte ottenute da parte del popolo di utenti del portale ha permesso di tracciare il comportamento del settore vendite e di capire le reali attese da parte dei consumatori nei confronti delle offerte del Venerdì Nero 2022.

Cosa hanno risposto gli italiani alla domanda “Pensate di fare acquisti online in occasione del Black Friday 2022?”.

La risposta è stata affermativa per il 90,3% degli utenti intervistati. Questo dato conferma che anche quest’anno il 25 Novembre sarà il giorno dedicato agli acquisti per eccellenza. Su questa data infatti si concentrano le aspettative più alte rispetto a tutto il periodo natalizio. È consuetudine ormai dedicare le attenzioni a questo evento dell’anno proprio in previsione degli acquisti da mettere sotto l’albero proprio in occasione del Natale.

Il dato interessante è anche l’9,7% di NO: questo numero dimostra la quota di diffidenza del consumatore italiano rispetto ad un evento sbarcato in Italia da qualche anno ma che non è stato ben metabolizzato dal 100% dei consumatori, complice la cautela nei confronti dell’utilizzo delle carte di credito per lo shopping online. Con la prospettiva prossima di cambiamento nel panorama economico interno e gli incentivi per un più largo utilizzo della moneta elettronica, questi dati sicuramente saranno destinati ad una particolare ed interessante evoluzione nel prossimo futuro.

Le risposte dei consumatori alla domanda “Avete già deciso a priori quali articoli acquistare in occasione del Black Friday?”.

Per il 74,4% degli italiani non ci sono dubbi fin da ora. La maggior parte degli intervistati ha infatti un piano ben chiaro in merito a quali saranno gli articoli sui quali porre la loro attenzione in occasione della data del 25 Novembre 2022. Ciò delinea a tratti netti il profilo dell’utente che è solito utilizzare la rete per i propri acquisti. Certamente il consumatore medio si approccia in maniera preparata e cosciente all’acquisto online, ormai l’utente italiano è una persona che si documenta ed è attenta alle opzioni che la rete può offrire anche nel campo dello shopping online. Gli italiani quindi si avvicinano all’evento dell’anno ben preparati, sanno già in partenza a quali campi merceologici rivolgere la propria attenzione e fanno una ricerca mirata per aree di interesse.

Una buona fetta degli intervistati, pari ad un non trascurabile 25,6%, al contrario si approccia alle offerte del Black Friday senza avere una chiara strategia di acquisto. Per questa fetta del campione, la data del 25 novembre 2022 può costituire quindi anche l’occasione per trovare il giusto spunto per gli acquisti in previsione del Natale. Una parte del campione più semplicemente preferisce spaziare il campo di osservazione in merito ai possibili affari affidandosi alle proposte più interessanti del momento senza precludersi eventuali cambi di rotta.

Quali sono le opinioni in merito alla domanda “Vi aspettate di trovare offerte convenienti per il Black Friday 2022?”.

La risposta affermativa ha segnato uno schiacciante 93,7%. La netta preponderanza della risposta positiva ha certamente chiarito il campo da ogni dubbio in merito al Black Friday: gli italiani si aspettano di risparmiare in occasione di questa data e certamente i professionisti del settore stanno lavorando al meglio per non deludere tali aspettative. L’attesa di offerte vantaggiose appare dunque davvero alta e decisamente incentrata sui più ampi campi d’interesse. Certamente anche nel corso di questo 2022, il Black Friday si preannuncia senza ombra di dubbio l’evento più atteso dell’anno per lo shopping di livello medio-alto e per conquistare l’affare del momento.

Quale sarà secondo gli intervistati la risposta alla domanda “Quale cifra riserverete per le offerte del Black Friday?”.

Questa è la parte del quesito che sicuramente suscita più interesse nei commercianti e in quanti operano del settore dello shopping online poiché permette senza dubbio di modulare la strategia delle offerte al target di consumo da raggiungere anche per l’anno 2022. In questo quesito la distribuzione delle risposte è decisamente più equa e divisa per fasce omogenee di budget. Il 27,4% degli italiani infatti afferma di riservare fino a 100 euro per i propri acquisti: a questa categoria sicuramente appartiene una buona fetta della popolazione più giovane e sicuramente vi appartengono anche quanti dimostrano di approcciarsi al campo degli acquisti online ancora in maniera timida e con le dovute precauzioni.

Secondo il 25,7% del campione, il budget riservato agli acquisti del Venerdì Nero sale a 200 euro confermando un dato in linea con la spesa media riservata agli acquisti in previsione delle festività natalizie. Nelle fasce più alte di previsione di spesa, spiccano i dati del 16% dei partecipanti al sondaggio con un budget fino a 300 euro e il 10,8% con una previsione fino a 400 euro: ciò conferma il clima di aspettativa diretto soprattutto all’acquisto di beni di un certo valore proprio in attesa di cogliere l’occasione per ottenerli a prezzi fortemente ribassati.

Il dato che più dimostra la fiducia del consumatore nelle proposte del Black Friday è un ottimo 20% degli utenti che si dichiara disposto a riservare fino a 500 euro per le spese del 25 novembre 2022: 1 italiano su 5 dimostra quindi una grande fiducia nei confronti dell’evento ed ancor più conferma un’attitudine all’acquisto online e all’utilizzo della carta di credito anche per le spese più importanti.

Alla luce di questi dati e della mole di offerte che gli operatori del settore stanno immettendo sul mercato già a partire dai mesi estivi, certamente anche quest’anno l’ultimo venerdì del mese di novembre si preannuncia ricchissimo di sorprese e non mancherà di occasioni da saper cogliere al volo.