È successo all'aeroporto di Grottaglie (Taranto)

Un Boeing 747 cargo LCF Dreamlifter, partito dall’aeroporto di Grottaglie (Taranto), dopo avere caricato le fusoliere del 787 realizzate nello stabilimento Leonardo, ha perso una delle ruote che è finita in un tendone vicino alla pista. La ruota è stata recuperata da un viticoltore.

L’accaduto è stato documentato da un video che è diventato virale sui social media.

L’aereo, partito dall’aeroporto Arlotta di Grottaglie con direzione Charleston (Carolina del Sud, Stati Uniti d’America) era in aria quando ha perso la ruota che è caduta prima nella zona aeroportuale, rimbalzando più volte e poi terminando la sua corsa, dopo aver sfondato una recinzione, in una vigna in quel momento deserta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Grottaglie. Stando a quanto si è appreso, nonostante la ruota in meno su uno dei carrelli, l’aereo ha proseguito il volo e non ha rischiato problemi nell’atterraggio.