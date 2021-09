È successo in Bolivia

Una donna ha trovato un dito umano nell’hamburger comprato in un fast food.

Estefany Benitez ha raccontato cosa le è successo su Facebook.

La catena di fast food Hot Burger si è scusata e ha spiegato la causa.

La scorsa settimana una donna boliviana ha raccontato in un post su Facebook diventato virale di avere trovato un dito umano reciso all’interno del suo hamburger, comprato in un fast food. Il ristorante è stato temporaneamente chiuso e multato per lo «sfortunato incidente».

Nel post su Facebook del 12 settembre, Estefany Benitez ha condiviso che lei e un’amica si stavano godendo un pasto in un ristorante di Hot Burger, una catena di fast food boliviana a Santa Cruz de la Sierra, quando ha scoperto che il suo pasto conteneva un dito umano.

Sfortunatamente, la raccapricciante scoperta è avvenuta dopo il primo morso. Il post, che contiene foto e video dell’incidente, ha ricevuto quasi 4mila mi piace e oltre 4.400 condivisioni, mentre i video hanno ricevuto un totale complessivo di oltre 119mila visualizzazioni.

In uno dei video la donna dice: «Eccoci al magnifico Hot Burger dove un dito è finito nel mio hamburger». Un altro filmato mostra la donna che porta la scoperta all’attenzione di un dipendente che risponde: «Per favore, dimmi cosa vuoi e te lo daremo… non ci era mai successo niente del genere».

Sebbene i dipendenti si siano offerti di chiudere il ristorante, Estefany Benitez ha rivelato nel suo post su Facebook che hanno continuato a lavorare come se nulla fosse successo. La condivisione, come anticipato, è diventata presto virale e ha attirato l’attenzione non solo dei vertici dell’azienda ma anche dei funzionari governativi.

Un portavoce della catena ha definito la situazione uno «sfortunato incidente», spiegando che un dipendente ha perso una parte del dito durante la preparazione della carne. La polizia locale ha confermato la denuncia. Il viceministro boliviano per la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori ha temporaneamente chiuso e sanzionato la filiale. Non è noto se la donna sporgerà denuncia o meno.