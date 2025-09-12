A Bologna

È successo tutto in pochi minuti, prima dell’alba. Un’auto rubata, due giovani in fuga, un inseguimento della polizia, lo schianto mortale.

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita a Bologna, in seguito a un violento incidente stradale avvenuto durante un inseguimento con la Polizia. Il giovane, di origine albanese, si trovava a bordo di un’Audi risultata rubata. Con lui viaggiava un altro ragazzo, connazionale, di 19 anni, rimasto ferito ma non in pericolo di vita.

Tutto è iniziato in via Tolmino, zona semicentrale del capoluogo emiliano. Intorno alle 5:00 del mattino, una volante della Polizia ha notato l’auto sospetta, ferma al semaforo rosso. Gli agenti si sono avvicinati per un controllo, ma appena scattato il verde i due ragazzi hanno premuto sull’acceleratore, dandosi alla fuga ad alta velocità.

Ne è nato un inseguimento che si è protratto per alcuni minuti su via Andrea Costa, ma a causa della velocità sostenuta, la pattuglia ha perso di vista l’auto. Proseguendo lungo la strada, gli agenti hanno poi ritrovato la vettura incidentata in via Murri, all’altezza dell’incrocio con via dei Lamponi.

Schianto devastante contro un palo della luce

Secondo i primi rilievi, l’Audi si è schiantata violentemente contro un palo della luce, carambolando poi contro alcune auto in sosta. L’impatto è stato talmente forte da disintegrare parte della carrozzeria. I due giovani a bordo sono stati immediatamente soccorsi: per il 18enne, seduto sul lato passeggero, non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo.

Il conducente, 19 anni e senza precedenti penali, è rimasto ferito ma le sue condizioni non destano preoccupazione. In un primo momento si era parlato di ferite gravi, poi smentite dalle fonti sanitarie.

Auto rubata, precedenti e fuga senza contatto diretto con la Polizia

Le indagini della Polizia hanno confermato che l’auto coinvolta risultava rubata. La vittima, il ragazzo 18enne, aveva precedenti per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Il conducente, invece, risulta incensurato.

È importante sottolineare che, secondo quanto riferito dalle autorità, durante tutto l’inseguimento non ci sarebbe mai stato un contatto diretto tra la volante e l’auto in fuga, né gli agenti avrebbero assistito materialmente allo schianto. La dinamica è ora al vaglio degli investigatori, che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e stanno acquisendo eventuali immagini dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Via Murri chiusa per ore

L’incidente ha avuto conseguenze anche sulla viabilità cittadina. Via Murri è stata chiusa al traffico per diverse ore, per consentire i rilievi tecnici e la rimozione dei veicoli coinvolti. I residenti hanno riferito di aver sentito un forte boato intorno all’alba, seguito dall’arrivo dei mezzi di soccorso.

Il tratto interessato, tra via dei Lamponi e le adiacenze con la zona residenziale, è stato messo in sicurezza. Sul posto, oltre alla Polizia, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118.

Le indagini proseguono

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire ogni passaggio della vicenda: dalla segnalazione iniziale del veicolo sospetto, al tentativo di controllo, fino alla fuga e all’esito drammatico. Saranno fondamentali le analisi tecniche e le testimonianze per comprendere appieno la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

Non è ancora chiaro da quanto tempo l’Audi fosse stata rubata, né dove fosse avvenuto il furto. Gli inquirenti stanno approfondendo anche i contatti e gli spostamenti dei due giovani per capire se fossero coinvolti in altri episodi recenti.

Foto: Il Resto del Carlino.