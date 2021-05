È successo in provincia di Bologna

Un operaio ha vinto due milioni di euro grazie a un biglietto del Gratta & Vinci e va a lavorare come tutti i giorni.

È successo a Granarolo dell’Emilia, vicino Bologna. Protagonista un 30enne che mercoledì scorso, 19 maggio, ha vinto due milioni di euro acquistando un MegaMiliardario, costato 10 euro.

Il titolare del bar in cui è stato venduto il fortunato tagliando al Corriere di Bologna ha commentato: «Ci ha messo un po’ prima di realizzare cosa stesse succedendo. Poi ha parlato della casa e del mutuo da chiudere: è stato il suo primo pensiero. Siamo tutti contenti, soprattutto perché si tratta di un ragazzo giovane».

L’operaio, di origine straniera, dopo avere vinto e sorseggiato un caffé, è andato regolarmente a lavoro, come una giornata normale: «All’inizio era titubante, non riusciva a capire e neanche a crederci – ha raccontato il titolare – Gli abbiamo spiegato che dovrà incassare la vincita in banca e che ci vorranno almeno tre settimane o un mese. Poi se n’è andato, ovviamente era felicissimo».