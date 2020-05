Resta schiacciato in un cassonetto per gli indumenti, morto bambino di 10 anni

Fase due e ripartenza, comuni al collasso, Orlando “Falliranno tutti nessuno si illuda”

“La ripresa non può avvenire e non ci sarà se si baserà sulla mortificazione dei sindaci e dei Comuni. Col dovuto rispetto per il ruolo e per i lavoratori di Alitalia, non è ammissibile che lo Stato stanzi per la compagnia più soldi che per tutti i Comuni messi insieme”

..