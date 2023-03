Scende il prezzo dell'energia elettrica

L’ARERA – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ha attuato quanto previsto dal Governo Meloni nel decreto approvato lo scorso 28 marzo e ha, quindi, confermato i bonus sociali elettricità e gas per le famiglie con livello ISEE fino a 15.000 euro. Inoltre, per le famiglie numerose, con almeno quattro figli a carico, il livello ISEE da 20mila a 30mila euro.

ARERA, nel dettaglio, ha ricordato che i bonus sociali energia a sostegno delle famiglie “vengono erogati direttamente in bolletta a tutte le famiglie aventi diritto” e che l’ISEE “ha una validità coincidente con l’anno solare ed è quindi importante ripresentare la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per ottenere la certificazione per il 2023″.

Azzerati gli oneri di sistema per i clienti gas

Attuando quanto previsto dal governo nel decreto approvato lo scorso 28 marzo, l’ARERA ha azzerato gli oneri generali di sistema anche per il prossimo trimestre per la generalità dei clienti gas mentre vengono riattivati per tutti i clienti elettrici, comprese le utenze domestiche. Inoltre, c’è la conferma della riduzione IVA sulla gestione calore, sul teleriscaldamento e sul gas al 5%.

Sempre per il gas, ha spiegato, l’ARERA, viene “gradualmente ridimensionata e poi azzerata nel corso del secondo trimestre 2023 la componente tariffaria negativa UG2, introdotta da aprile dello scorso anno dall’Autorità e applicata ai consumi fino a 5.000 SMC (metri cubi standard) l’anno. Una misura speciale che ha permesso di contrastare per famiglie e piccoli utenti il picco dei prezzi gas”.

Con il forte calo delle quotazioni all’ingrosso dei prodotti energetici, il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per la famiglia tipo in tutela nel II trimestre del 2023 si riduce del -55,3%.