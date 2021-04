I dettagli

Anche quest’anno si può richiedere il bonus zanzariere, ovvero l’agevolazione sull’acquisto di questo prodotto molto gettonato in estate, con il requisito principale che debba fare anche da schermatura solare (perché deve garantire anche un miglioramento dell’efficienza energetica).

Nel dettaglio, il bonus zanzariere consente di ricevere uno sgravio fiscale per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2021 e il limite massimo di spesa detraibile è di 60mila euro. Quindi, la detrazione consiste nella riduzione delle imposte – IREF o IRPEF – per un importo pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione della zanzariera.

Al bonus possono accedere sia i proprietari di unità immobiliari (persone fisiche o giuridiche) che gli affittuari, purché siano d’accordo con i primi e sostengano le spese.

Anche il condominio può accedere al bonus zanzariera per la schermatura di finestre che si trovano nelle parti comuni dell’edificio e, di converso, anche i singoli condomini ma con la presentazione di un progetto durante l’assemblea condominiale e l’approvazione, se previsto, dei lavori relativi.

Le zanzariare devono essere fisse e installate in modo stabile: non sono ammesse quelle montabili e smontabili; devono essere installate su una supeficie vetrata; devono essere regolabili per consentire un facile utilizzo in base all’intensità solare. Infine, devono rispettare le normative nazionali e locali in materia di efficienza energetica ed essere di marcatura CE.