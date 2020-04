I dati della Protezione Civile

Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, nella consueta conferenza stampa delle 18, ha diffuso i dati aggiornati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Sono complessivamente 83.049 i malati di Covid-19 nel nostro Paese, con un incremento rispetto a ieri di 2.477. Mercoledì l’incremento era stato di 2.937. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è di 115.242.

GUARITI: Sono 18.278 le persone guarite dopo aver contratto il coronavirus, 1.431 in più di ieri, mercoledì a aprile. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.118.

DECEDUTI: Sono 13.915 i morti dopo aver contratto il coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 760. Mercoledì l’aumento era stato di 727.

RICOVERATI: Sono 4.053 i malati di coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 18 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.351 sono in Lombardia. Degli 83.049 malati complessivi, 28.540 sono poi ricoverati con sintomi e 50.456 sono quelli in isolamento domiciliare.