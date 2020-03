I dati della Protezione Civile sul coronavirus in Italia

Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

POSITIVI: Ad oggi sono 77.635 le persone positive. Il numero totale dei casi da inizio emergenza – inclusi i guariti (15.729) e i deceduti (12.428) – sale a 105.792, 4.053 più di ieri. Oggi salgono a 2.107 i nuovi positivi, in leggera ripresa rispetto ai 1.648 casi registrati ieri (77.635 casi totali).

GUARITI: Sono 15.729 le persone guarite in Italia, 1.109 in più di ieri, lunedì 30 marzo. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.590.

DECEDUTI: Sale a 12.428 il numero di vittime a causa del Covid-19. Si tratta di 837 decessi in più rispetto a ieri.

TERAPIA INTENSIVA: Sono 4.023 i malati di covid-19 ricoverati in terapia intensiva ad oggi. Dei totali 77.635 casi positivi al coronavirus, 28.192 sono ricoverati con sintomi, 45.420 sono in isolamento domiciliare e 4.023 in terapia intensiva, erano ieri 3.981.