Dramma a Pontevico (Brescia)

Incidente mortale sul luogo del lavoro.

Un operaio è deceduto dopo essere stato schiacciato da una piastra di colatura di cinquanta quintali.

È accaduto stamattina in un’azienda a Pontevico, comune della provincia di Brescia, in Lombardia.

I colleghi hanno subito avvisato i soccorso ma per l’uomo, che aveva appena 31 anni, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i carabinieri, i tecnici dell’ATS (Agenzia di Tutela della Salute), e una squadra di vigili del fuoco.

Come riportato dal Giornale di Brescia, l’incidente è avvenuto in un’azienda a Chiesuola: la Eural Gnutti di via Mattei.

L’ultimo incidente sul lavoro mortale in provincia di Brescia è accaduto il 18 agosto scorso, quando un 28enne fu travolto da una lastra di metallo.