Le parole dell'imprenditore su Instagram

Flavio Briatore è tornato a Montecarlo, a casa sua, dopo il ricovero al San Raffaele di Milano e l’isolamento domiciliare nella villa dell’amica Daniela Santanché, guarito dal Covid-19.

L’imprenditore, 70 anni, ha scelto di inviare un messaggio su Instagram tramite un video, raccontando la sua esperienza. Ebbene, Briatore ha detto: «L’Italia è un paese di rancorosi, invidiosi, cattivi. Non voglio neanche ricordare cosa hanno detto certi giornali: ero già morto, con immenso piacere di qualche sfigato».

Poi, le parole sulla malattia: «Lo scorso anno sono stato molto male, ho avuto una polmonite e sono stato ricoverato anche in quel caso al San Raffaele. Vi garantisco che sono stato malissimo. Quello che ho vissuto in questi 24 giorni non è paragonabile: non voglio banalizzare ma la mia esperienza è stata questa».

E ancora: «Ho capito che il Covid può essere sconfitto e non bisogna alimentare fobie e isteria collettiva che porterebbe ad una distruzione sociale. Sono stato male due giorni, per il resto molto meno di una polmonite».

Infine, un riferimento ai bollettini giornalieri diffusi dal Ministero della Salute: «Credo che andrebbero fatti una volta a settimana, non dovrebbero essere giornalieri. Anche quando sono positivi, li girano in negativo. Dobbiamo affrontare il coronavirus con serenità e fermezza, ma dobbiamo ricominciare a produrre altrimenti non ne usciamo».

IL VIDEO: