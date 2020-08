L'imprenditore ha lasciato il San Raffaele di Milano

Flavio Briatore è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da domenica scorsa, 23 agosto, risultando positivo al coronavirus. L’imprenditore 70enne ha lasciato l’ospedale a bordo di un mezzo privato, lontano dai giornalisti e dai fotografi.

Briatore, proprietario del Billionaire, il locale di Porto Cervo, in Sardegna, dove più dipendenti sono risultati positivi al Covid-19, trascorrerà la quarantena a casa della parlamentare di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè, in zona corso Vercelli a Milano.

L’imprenditore non vivrà sotto lo stesso tetto della senatrice ma avrà a disposizione un’ala indipendente della villa di tre piani. Briatore, infatti, dovrà trattenersi a Milano per le regole di sicurezza sanitaria sul coronavirus che non gli consentono di rientrare nella sua residenza abituale a Montecarlo.

Su Instagram, in vista dell’isolamento domiciliare che lo attende, Briatore ha scritto: «14 giorni passano veloci», dedicando il messaggio al figlio Nathan Falco, il cui tampone è risultato negativo.