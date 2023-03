A Carovigno (Brindisi)

Alle prime ore del mattino di ieri, intorno alle 4 e 30, venerdì 24 marzo, un camionista ha chiamato il 112 per segnalare un bambino di 2 anni che camminava in pigiama e senza scarpe lungo la strada Largo Machiavelli a Carovigno, in provincia di Brindisi, in Puglia.

I carabinieri della stazione locale sono intervenuti immediatamente sul posto e hanno trovato il bambino scalzo e lo hanno affidato alle cure del 118. Inoltre, hanno avviato le ricerche dei genitori del piccolo, in sinergia con i colleghi della Compagnia di San Vito dei Normanni.

Dopo aver verificato che il bambino era in buona salute, i militari lo hanno temporaneamente accudito presso la caserma di Carovigno, dove gli hanno dato da mangiare e lo hanno intrattenuto con giochi e programmi televisivi.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare la madre del bambino due ore dopo e glielo hanno riaffidato. Si è scoperto, infatti, che il bambino aveva aperto autonomamente la porta di casa durante la notte, che era stata chiusa senza la mandata, ed era uscito allontanandosi dall’abitazione.