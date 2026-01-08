Il ritorno più atteso del pop mondiale passa dall’Italia

Dopo quasi dieci anni di attesa, Bruno Mars torna finalmente in tour come headliner e sceglie Milano per l’unica data italiana. L’appuntamento è fissato per il 14 luglio 2026 allo Stadio San Siro, che ospiterà uno degli eventi live più attesi dell’estate musicale europea.

L’annuncio ufficiale è arrivato oggi e ha immediatamente il sapore del grande evento. Il concerto milanese rientra in The Romantic Tour, il nuovo tour mondiale di Bruno Mars, prodotto da Live Nation, che segna il suo ritorno sulle scene internazionali come protagonista assoluto dopo il 24K Magic World Tour partito nel 2017.

Si tratta di una svolta anche dal punto di vista produttivo: The Romantic Tour sarà il primo tour da headliner di Bruno Mars negli stadi, con quasi 40 date tra Nord America, Europa e Regno Unito.

L’evento di Milano rappresenterà l’unica occasione per vedere dal vivo l’artista in Italia nel 2026. Ad accompagnare Bruno Mars in tutte le date del tour ci sarà l’artista nove volte vincitore di Grammy Anderson Paak, che salirà sul palco in veste di DJ Pee Wee. Per alcune tappe selezionate sono previsti anche opening act d’eccezione.

Gli ospiti speciali del concerto di Milano

Per la data di San Siro, Bruno Mars sarà affiancato da una special guest di primo piano. A Milano, insieme ad Anderson Paak, salirà sul palco Victoria Monét, una delle voci più apprezzate del panorama R&B e pop internazionale. Nel resto del tour, tra gli opening act figurano anche Raye e Leon Thomas, presenti solo in alcune tappe selezionate.

Biglietti: date, prevendita e vendita generale

I biglietti per il concerto di Milano saranno disponibili a partire da mercoledì 14 gennaio alle ore 12 in prevendita. Per accedere alla prevendita, i fan dovranno registrarsi sul sito ufficiale BrunoMars.com entro lunedì 12 gennaio alle ore 19. Chi completerà la registrazione riceverà un codice personale che consentirà l’accesso anticipato all’acquisto dei biglietti per la data di San Siro. La vendita generale aprirà invece giovedì 15 gennaio alle ore 12 sul sito ufficiale di Live Nation, Livenation.it.

Il nuovo album “The Romantic” in uscita a febbraio 2026

L’annuncio del tour arriva a poche settimane da un altro evento centrale nella carriera di Bruno Mars. Il 27 febbraio 2026 uscirà infatti The Romantic, il suo quarto album solista, pubblicato da Atlantic Records. Il progetto segna il ritorno discografico dell’artista a distanza di circa dieci anni dall’ultimo album solista. È già possibile preordinare un vinile numerato esclusivo fino a esaurimento scorte. Prima dell’uscita dell’album, è previsto anche il lancio di un nuovo singolo tratto dal progetto, disponibile da venerdì 9 gennaio.

I successi recenti e i record globali

The Romantic arriva sulla scia di una serie di successi senza precedenti. Tra i brani più recenti spicca Die With A Smile, realizzato con Lady Gaga, vincitore di un Grammy Award e diventato la canzone più veloce nella storia di Spotify a raggiungere un miliardo di stream.

Altro successo planetario è APT., collaborazione con ROSÉ, appena incoronata da Apple Music come la canzone più ascoltata a livello globale del 2025. Il brano ha dominato le classifiche internazionali, conquistando 19 settimane al primo posto nella Billboard Global Excl. U.S. Chart e 12 settimane al numero uno nella Billboard Global 200 Chart. APT. ha inoltre vinto il premio Canzone dell’Anno agli MTV Video Music Awards 2025 e ha ottenuto tre nomination ai 68esimi Grammy Awards per Canzone dell’Anno, Registrazione dell’Anno e Miglior Performance Pop di un Duo o Gruppo.

Una carriera da record

I numeri della carriera di Bruno Mars raccontano una storia senza precedenti nell’industria musicale. Nel gennaio 2025 è diventato il primo artista nella storia di Spotify a superare i 150 milioni di ascoltatori mensili, posizionandosi stabilmente tra i musicisti più seguiti al mondo.

Nell’ottobre 2022 è stato il primo artista nella storia della RIAA a ottenere sei singoli certificati Diamante. A partire dal 2026, ha raggiunto almeno sette certificazioni RIAA Diamante con brani iconici come:

Just the Way You Are

Uptown Funk con Mark Ronson

Grenade

That’s What I Like

When I Was Your Man

Locked Out of Heaven

The Lazy Song

Il suo album di debutto Doo-Wops & Hooligans è l’album in studio di un artista solista maschile con la più lunga permanenza nella Billboard 200, con oltre 345 settimane in classifica. In totale, Bruno Mars ha conquistato nove singoli al primo posto nella Billboard Hot 100 e ha trascorso 30 settimane complessive in vetta alla Global 200 con i successi del biennio 2024-2025.

Lo sapevi che…

Bruno Mars è uno dei pochissimi artisti pop contemporanei ad aver mantenuto lo stesso successo globale per oltre quindici anni, attraversando generazioni musicali e piattaforme diverse senza mai uscire dalle classifiche principali.

