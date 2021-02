Buon Compleanno Francesca Michielin

25/02/2021

Il Podcast vedrà Francesca ad intervistare donne e uomini con punti di vista differenti, facendosi rappresentante di una generazione che lotta contro gli stereotipi di genere, alla ricerca di nuovi spunti di riflessione.

Perché un uomo che scrive le sue canzoni è per tutti un cantautore, mentre una donna che scrive le sue canzoni per tutti è solo una cantante?

Chi ha deciso che gli uomini si possono vestire solo di certi colori?

Perché le femmine non possono giocare a calcio o intendersi di sport?

Chi ha stabilito che c’è un femminismo giusto e uno sbagliato?