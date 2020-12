In quest’anno particolare il periodo più bello potrebbe diventare quello più preoccupante se non ci comportiamo con tutte le precauzioni verso il coronavirus.

Molti di noi sono al limite della resistenza psicologica e non aspettano altro che passare la stagione con i propri cari. Ma allo stesso tempo questa riunione comporta un rischio significativo e potrebbe spingere il numero di casi a livelli più alti.

Non bisogna commettere l’errore di ignorare le misure preventive nel fare visita a familiari e amici, altrimenti potremo alimentare un ulteriore picco di infezioni.

Secondo gli esperti sono sempre importanti le strategie di base di indossare le mascherine e mantenere le distanze. A questo si può aggiungere di fare gli spostamenti in macchina e viaggiare da soli e soltanto per scopi di vera necessità.

Evitate perciò di vedere persone al di fuori della vostra abitazione e non partecipate a raduni. Non sarà il massimo, ma con gli assembramenti aumentano le possibilità di diffusione del virus.

La cosa più sconsigliabile è scegliere di viaggiare tramite mezzi pubblici, questi sono da sconsigliare a causa della bassa sicurezza.

Se possibile, organizzate lo svolgimento delle festività in un’area limitata e ampia della casa, sempre mantenendo le distanze fisiche e gruppi piccoli di invitati. In seguito aprite le finestre e sanificate l’ambiente.

Poi ci sono tante attività creative che si potrebbe aver voglia di provare, ad esempio potreste sentirvi con i vostri amici su Zoom, anche quando state passeggiando da soli o fate un’escursione.

Potete anche coinvolgere i vostri vicini cucinando qualcosa in comune e poi sintonizzarvi su una videoconferenza in cui mangiate il pasto che avete preparato. Oppure ordinare una certa pietanza da un ristorante e mangiarla tutti insieme online.

Sarebbe auspicabile anche tenersi sotto controllo facendo eventuali tamponi, soprattutto se sono coinvolti individui a alto rischio come immunodepressi. Anche se sarebbe meglio cercare di fare tutto il possibile per evitare i contatti con queste e altre fasce ad alto rischio.

Alcuni appuntamenti potranno essere rimandati a quando saranno ampiamente disponibili i vaccini contro il Covid-19. Magari potete stare con i parenti più stretti quest’anno e attendere qualche altro mese per festeggiare anche con altri contatti.

In questi mesi più freddi non sembra uno sforzo così difficile dopo tutto. Si può pensare di stare al caldo di casa e guardare le ultime novità in TV o Netflix.