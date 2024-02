Le previsioni

Dopo un periodo dominato da condizioni anticicloniche stabili, il panorama meteorologico è destinato a una svolta significativa. Secondo Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, “stiamo osservando i primi segnali di un cedimento dell’alta pressione, che porteranno un incremento della nuvolosità, specialmente al Nord, dalla Pianura Padana alla Liguria, estendendosi lungo il versante tirrenico. Non si escludono precipitazioni sparse”.

Nonostante ciò, le temperature continueranno a registrare valori superiori alla norma, particolarmente in montagna, sul versante adriatico e nel Meridione, mentre la qualità dell’aria in Pianura Padana resterà critica, sebbene in lieve miglioramento.

Intensa Perturbazione in Arrivo

L’anticipazione di Ferrara sulle mutate condizioni meteo si concretizzerà con l’arrivo di una forte perturbazione atlantica a partire da venerdì 9. Questo evento segnerà l’inizio di un fine settimana caratterizzato da piogge diffuse, in particolare al Nord e sul versante tirrenico. “Il picco del maltempo è previsto tra sabato e domenica, con piogge e temporali che interesseranno ampie zone del paese, sebbene con precipitazioni più isolate lungo il versante adriatico, il Sud estremo e la Sicilia”, ha evidenziato l’esperto. Le Alpi vedranno un ritorno della neve, soprattutto a quote medie, mentre sull’Appennino prevarrà la pioggia, a causa dei venti caldi meridionali.

Effetti dei Venti e Temperature

Il fine settimana sarà anche caratterizzato da forti venti di burrasca, soprattutto al Centro-Sud, dove le raffiche di Scirocco e Ostro potranno superare i 70-80 km/h. Le temperature rimarranno relativamente miti per il periodo, benché si preveda un graduale calo termico al Nord, che si estenderà a tutta Italia nella settimana successiva, portando a un clima complessivamente più freddo.

Una Boccata d’Ossigeno

Questo cambiamento rappresenta una boccata d’ossigeno dopo un lungo periodo di stasi meteorologica, con piogge che si rivelano estremamente benefiche, così come la neve sulle Alpi. “Assisteremo a un netto miglioramento della qualità dell’aria in Pianura Padana, gravemente compromessa da elevate concentrazioni di inquinanti negli ultimi quindici giorni,” concludono da 3bmeteo.com, sottolineando l’importanza di questo cambiamento per l’ambiente e per la salute pubblica.