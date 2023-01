La polizia lo ha fermato a Barcellona

Dani Alves, ex calciatore del Barcellona e della Juventus, è stato arrestato per molestie sessuali.

Il giocatore brasiliano, 39 anni, è accusato di aver abusato sessualmente di una donna a Barcellona. La presunta violenza sarebbe avvenuta lo scorso 30 dicembre in un night club della città catalana, come riferito dalla polizia all’Associated Press.

Alves si è consegnato stamattina alle forze dell’ordine. Dopo aver rilasciato una dichiarazione, il calciatore brasiliano è uscito dal commissariato arrestato a bordo di un’auto della polizia pochi minuti dopo le 10 del mattino per essere portato alla Ciutat de la Justicia, dove andrà in tribunale.

La donna, che era con alcuni amici a fare festa al nightclub Sutton, ha raccontato alla polizia che il 39enne calciatore l’ha toccata sotto le mutande, senza il suo consenso.

Accompagnata dai suoi amici, la donna ha denunciato l’accaduto al personale di sicurezza della discoteca, che ha attivato il relativo protocollo e ha dato comunicazione ai Mossos d’Esquadra, il corpo di polizia regionale della comunità autonoma spagnola della Catalogna.

L’entourage del calciatore ha smentito i fatti al quotidiano ABS, confermando che si trovava a Sutton “per poco tempo” e sottolineando che “non è successo niente”.

Chi è Dani Alves

Dani Alves è un calciatore brasiliano che attualmente gioca come difensore per il Pumas, squadra messicana. Ha iniziato la sua carriera professionale con il Bahia e poi si è trasferito in Europa, giocando per squadre come Sevilla FC, FC Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain. Durante la sua carriera, Alves ha vinto numerosi trofei a livello di club, tra cui numerose Liga, Coppe del Re e Ligue 1, e a livello internazionale ha vinto la Copa America 2019 con la sua nazionale. È considerato uno dei difensori più forti e completi della sua generazione.