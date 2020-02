È successo in Francia

Un giocatore di calcio dilettante è stato sospeso per cinque anni perché ha morso uno dei suoi avversari sotto la cinta dei pantaloncini durante una lite. È successo in Francia dopo una partita di seconda divisione tra Terville e Soetrich, disputata il 17 novembre scorso.

Stando a quanto riportato su un sito locale, ripreso dal Daily Mail, prima c’è stato un duello tra due giocatori di entrambe le squadre, poi si è unito alla rissa uno del Terville con l’obiettivo apparente di separarli ma il calciatore del Soetrich ha reagito mordendo il pene del pacificatore.

Emmanuel Saling, del distretto calcistico di Mosellan, ha raccontato che «gli eventi si sono svolti dopo la partita, nel parcheggio dello stadio. C’è stato un alterco, l’acuirsi della rissa e le cose sono peggiorate», aggiungendo che la colpa «va più o meno condivisa».

Secondo Saling, dal momento che il «caso è stato piuttosto originale», il comitato disciplinare ha convocato un esperto prima di decidere di sospendere il giocatore del Soetrich per ben cinque anni. Quello del Terville, l’infortunato, invece potrà tornare su un campo di calcio fra sei mesi.

«È abbastanza raro che siano comminate sanzioni di diversi anni: ne avvengono meno di dieci all’anno – ha spiegato Saling – il caso era un po’ impertinente, ma c’è stata tensione, per cui i sorrisi del comitato disciplinare sono svaniti velocemente».

Per la cronaca, la partita si è conclusa con il risultato di uno a uno che avrebbe dato al Terville il primo punto della stagione ma entrambi i club sono stati puniti con due punti di penalizzazione e una multa di 200 euro per non avere rispetto gli obblighi di sicurezza e per la mancata reazione da parte dei dirigenti delle squadre quando è scoppiata la rissa.