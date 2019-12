Fatale la pesante sconfitta interna con la Roma.

Vincenzo Montella non è più il tecnico della Fiorentina. Il club viola, dopo la pesante sconfitta interna con la Roma (1-4), ha comunicato di aver sollevato dall’incarico l’allenatore. Nei prossimi giorni il nome del nuovo tecnico.

La decisione della società toscana «arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra. L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabile per le partite future, hanno spinto proprietà e dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore».

La Fiorentina «ringrazia Montella e il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. Il club viola comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo allenatore».

Già ieri sera, al termine della partita con la Roma, il direttore sportivo Daniele Pradé aveva detto: «Rifletteremo nelle prossime ore sfruttando anche la sosta che ci concede del tempo per prendere le decisioni migliori possibili. Questa sarà una notte molto lunga».

C’è un nome che sta girando più degli altri in queste ore, è Beppe Iachini, ex tecnico di Palermo, Udinese, Sassuolo ed Empoli. Magari ci sarà l’ex centrocampista viola (dal 1989 al 1994) a guidare l’allenamento del prossimo 29 dicembre, il primo dopo le vacanze natalizie.