Aveva 82 anni

È morto Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano. Lo ha annunciato Gianluca, il figlio, giornalista a Sky.

Di Marzio aveva 82 anni e ha avuto un’ottima carriera da allenatore: negli anni 70 portò il Catanzaro in serie A. Nel 1977 arrivò sulla panchina del Napolii, guidato alla finale di Coppa Italia. E fu proprio lui a scoprire in Argentina un giovanissimo Diego Maradona, segnalandolo al presidente Corrado Ferlaino ma l’operazione non fu subito possibile a causa della chiusura delle frontiere al mercato.

Gianluca ha scritto: “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai”.

Il cordoglio del Palermo

“Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC piangono la scomparsa Di Gianni Di Marzio, allenatore rosanero nella stagione 1991-1992 e grande uomo Di sport, profondamente legato alla Sicilia e alla sua gente”.

Così il presidente del Palermo e tutti i dirigenti rosanero hanno espresso il proprio cordoglio per la morte Di Di Marzio che è stato non solo allenatore ma anche consulente dell’amico Maurizio Zamparini nel 2016 per tentare di raggiungere la salvezza in Serie A, obiettivo centrato all’ultima giornata.

Infine, il toccante messaggio di Claudio Ranieri, oggi allenatore del Watford e vincitore della Premier League con il Leicester: “Addio Gianni, sei stato il mio allenatore per 5 anni e mio grande amico per tutta la vita: se sono allenatore lo devo a te. Ora posso solo condividere il dolore di questa tua ultima notizia con Tucci e Gianluca. Mi mancherai, tantissimo”.