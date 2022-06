Gasparri (Forza Italia) ha annunciato un'interrogazione

“Ho presentato una interrogazione per fare chiarezza in merito alla notizia di nuove tasse che andrebbero a colpire bar e stabilimenti balneari, rei di far praticare il temibilissimo gioco d’azzardo del calciobalilla“.

Lo ha annunciato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che ha aggiunto: “Ci sarebbe da scherzare se, purtroppo, come spesso accade in Italia, norme e cavilli non servissero a rendere difficile la vita a chi cerca di andare avanti con una piccola impresa. Paragonare per freddi calcoli vessatori i biliardini ai video poker e a tutte quelle attività che sono un vero pericolo per la collettività, creando dipendenze e rovinando intere famiglie, è assurdo e intollerabile. Per questo ho chiesto al ministro competente di tornare sui suoi passi ed evitare che gli esercenti siano costretti, per incassi di poche centinaia di euro, a riporre negli sgabuzzini l’amato passatempo di tante estati. Detassiamo il calciobalilla, passione nella vita di tutti”.

Gasparri fa riferimento alla determina dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli del 1° giugno 2021 che, nel tentativo di riordinare il settore dei giochi senza vincita in denaro ha di fatto paragonato giochi come il calciobalilla alle slot machine. Ma anche il ping-pong.

In pratica, chi non ha un “nulla osta di messa in esercizio” rischia una multa fino a 4000 euro, come è accaduto a un gestore pugliese di una spiaggia risultato inadempiente rispetto a quanto disposto dal decreto.

Si è mosso anche il CNA Turismo e Commercio che chiede che i pubblici esercizi che dispongono di calciobalilla e ping-pong non vanno sottoposti a nuovi obblighi burocratici in quanto si tratta di giochi che notoriamente non prevedono vincite in denaro. Secondo la CNA, “il rischio è che, per evitare di esporsi a multe salate, i titolari di pubblici esercizi facciano a meno di tipiche attività italiane”. Da qui la richiesta, attraverso un provvedimento ad hoc, che venga stabilita la definitiva esclusione di calciobalilla e ping-pong dalle norme che disciplinano i giochi che prevedono vincite in denaro.