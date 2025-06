Il clima africano domina, ma l’instabilità sorprende

L’Italia saluta l’estate 2025 con l’ingresso ufficiale della nuova stagione alle 4:41 di sabato 21 giugno. Sole, caldo intenso e afa caratterizzano il primo weekend estivo, ma temporali improvvisi minacciano alcune regioni. Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, prevede un’estate segnata da temperature elevate, con picchi che raggiungono i 37-38°C, un aumento di circa 5°C rispetto alle medie degli anni ’70 e ’80. Questo clima, definito “africano”, prolunga la stagione estiva a 4-5 mesi, accompagnata da notti tropicali e dalla presenza di zanzare e specie tropicali.

Temperature record e notti tropicali

Il cambiamento climatico ridefinisce l’estate italiana. Secondo uno studio recente di iLMeteo.it, le temperature massime estive toccano valori mai visti, con giornate che superano i 37°C sempre più frequenti. Le notti tropicali, con minime sopra i 20°C, registrano un aumento del 200% rispetto al 1975. Questo scenario favorisce la proliferazione di zanzare e altre specie tropicali, che trovano un habitat ideale nel clima caldo e umido. Il primo weekend estivo conferma questa tendenza, con l’anticiclone africano proveniente da Marocco e Algeria che spinge le temperature verso l’alto in gran parte del Paese.

Temporali in agguato al Nord-Ovest

Nonostante il dominio del caldo, l’instabilità atmosferica sorprende alcune aree. Un nucleo di aria instabile, originato dalle Isole Canarie, risale verso la Spagna e la Francia settentrionale, per poi dirigersi verso l’Italia. Sabato 21 giugno, temporali intensi colpiscono il Piemonte e l’Emilia già dal mattino. Nel tardo pomeriggio, i fenomeni si estendono alla Liguria di Levante, alla Versilia e alla costa toscana. Durante la notte, rovesci interessano il Lazio e il medio Tirreno, per poi concentrarsi nelle zone interne laziali entro domenica. Altrove, il sole e il caldo prevalgono, con temperature che sfiorano i 35°C al Centro-Sud.

Previsioni dettagliate per il weekend

Venerdì 20 giugno, il Nord gode di sole e caldo in aumento, ma temporali isolati si verificano sulle Alpi occidentali. Al Centro, il tempo rimane soleggiato con temperature elevate, mentre al Sud si segnalano temporali forti in Sicilia e sui rilievi. Sabato 21, il Nord-Ovest affronta temporali intensi, mentre il resto del Nord, il Centro e il Sud godono di condizioni soleggiate e calde. Domenica 22, i temporali si attenuano al Centro, limitandosi al mattino sul versante tirrenico, mentre il sole domina altrove, con un ulteriore aumento delle temperature.

Prospettive per fine giugno

Le proiezioni per la fine di giugno indicano un’ulteriore intensificazione del caldo. L’anticiclone africano si espande fino alla Norvegia, portando temperature che potrebbero raggiungere i 40°C all’ombra, anche in Pianura Padana. Questo scenario, secondo Tedici, riflette il “nuovo clima del XXI secolo”, dove estremi climatici diventano la norma. “Le temperature estive non sono più quelle di 50 anni fa”, afferma il meteorologo. “Oggi, picchi di 38°C sono frequenti, e il caldo si protrae per mesi”.