Le previsioni de IlMeteo.it

Un’ondata di caldo fuori stagione travolge l’Italia con temperature tipicamente estive: punte fino a 34°C, ben oltre la media stagionale.

Settembre si sta trasformando in un secondo luglio. Un anticiclone anomalo ha riportato il sole e un caldo pienamente estivo su gran parte della Penisola. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, le temperature continueranno a salire almeno fino al weekend, con punte record per questo periodo dell’anno.

Lorenzo Tedici, meteorologo del portale specializzato, conferma che l’alta pressione dominerà la scena meteorologica italiana nei prossimi giorni, portando con sé cieli sereni e valori termici fuori scala. Solo il Nord-Est e parte della Toscana dovranno fare i conti con un breve passaggio instabile, eredità di un fronte in transito tra Baviera e Slovenia. Ma si tratterà di fenomeni localizzati e passeggeri.

Caldo anomalo: Italia oltre la media stagionale

Già da mercoledì 17 settembre, le temperature inizieranno a registrare valori sensibilmente più alti rispetto alla norma. In Sicilia sono previsti 33 gradi, con 32°C in Calabria e Puglia, 30°C in Sardegna e temperature similari anche nel Lazio, con Roma e Terni che supereranno le medie di stagione. Basti pensare che, in questo periodo dell’anno, la media delle massime a Roma si aggira attorno ai 25-26 gradi. Un dato che evidenzia quanto l’anticiclone stia spingendo l’Italia verso condizioni quasi da piena estate.

Temperature da luglio in pieno settembre

Giovedì 18 settembre sarà un’altra giornata da bollino rosso per il caldo:

Benevento, Caserta e Terni raggiungeranno i 33 gradi

Napoli e Taranto toccheranno i 32 gradi

Anche Firenze e Roma registreranno oltre 30 gradi, con 31°C all’ombra

Anche il Nord Italia non sarà risparmiato. Tra Modena e Bologna, e fino in Alto Adige, le temperature toccheranno i 30 gradi.

Il picco di questa fase anomala è atteso tra venerdì 19 e sabato 20 settembre, con massime fino a 34 gradi in alcune località dell’Italia centrale e meridionale. In particolare:

Benevento, Caserta, Taranto e Terni arriveranno a 34 gradi

Firenze, Frosinone e Napoli toccheranno i 33 gradi

Lucca, Rieti e Roma si fermeranno poco sotto, a 32 gradi

Questi valori sono 6-7 gradi superiori alla media climatica del periodo, e rendono il quadro ancora più straordinario.

L’anticiclone domina la scena: ecco il meteo giorno per giorno

Secondo gli esperti, il tempo resterà stabile e soleggiato almeno fino a domenica, poi potrebbe arrivare un cambio radicale. Ecco il dettaglio delle previsioni:

Martedì 16 settembre

Nord: qualche rovescio sparso sul Friuli Venezia Giulia, soleggiato altrove

Centro: prevalenza di sole e clima più caldo, salvo locali piogge in Toscana

Sud: tempo stabile e caldo in ulteriore aumento

Mercoledì 17 settembre

Nord: nubi sparse ma senza fenomeni significativi

Centro: cielo parzialmente nuvoloso, temperature in rialzo

Sud: condizioni stabili e pienamente estive

Giovedì 18 settembre

Nord: prevalenza di sole, caldo intenso per il periodo

Centro: cielo sereno e valori in ulteriore aumento

Sud: sole, caldo e massime da piena estate

Tempesta d’Autunno in arrivo?

Nonostante il clima quasi tropicale, gli esperti segnalano un possibile cambiamento a partire dalla prossima settimana. Lorenzo Tedici parla della cosiddetta “Tempesta Equinoziale“, o “Tempesta d’Autunno“: un fenomeno meteorologico tipico del passaggio di stagione, che potrebbe portare forti rovesci, vento e un brusco calo delle temperature. Non è ancora chiaro se e quando questo peggioramento colpirà l’Italia, ma la transizione dall’anticiclone estivo all’instabilità autunnale è una dinamica ben nota nella climatologia di settembre.

Perché questo caldo è davvero fuori norma?

Settembre è considerato un mese di transizione tra l’estate e l’autunno. Ma il prolungamento del caldo estivo inizia a diventare una tendenza ricorrente, legata in parte ai cambiamenti climatici.

Negli ultimi anni, l’Italia ha vissuto diverse ondate di caldo tardivo, ma superare i 33-34 gradi in pieno settembre resta un’anomalia, soprattutto su scala nazionale. Questo comporta anche ripercussioni sulla salute, sull’agricoltura e sul consumo energetico, elementi che non vanno sottovalutati.

Consigli utili per affrontare il caldo fuori stagione

Ecco alcune raccomandazioni per gestire al meglio questo periodo anomalo: