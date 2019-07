Le previsioni in Sicilia

Caldo e afa non lasceranno tregua in Sicilia neanche domani dove l’allerta arancione per l’ondata di calore riguarderà Palermo e Catania.

Nel dettaglio, spiega Vincenzo Insinga, meteorologo di 3Bmeteo.com, dopo i 33 gradi registrati ieri lungo le coste tirreniche – con preallerta gialla a Palermo – “possiamo aspettarci punte di 36-37 gradi nell’entroterra palermitano e di 39 gradi sulla piana di Catania e nell’entroterra, ma le temperature aumenteranno anche in provincia di Messina e nel Siracusano”.

L’Italia spaccata in due: al Nord temporali e grandine e al Sud il grande caldo africano. Pure la Sicilia comunque tra domani sera e lunedì, “anche se marginalmente, sarà lambita dalla stessa perturbazione in arrivo dal nord Atlantico, con venti di ponente che faranno crollare le temperature (di almeno 6 gradi) un po’ su tutto il territorio, mentre i mari, specie il Tirreno, passeranno rapidamente da mossi a molto mossi e le nuvole si affacceranno lungo settore nord-orientale dell’Isola, causando piovaschi sull’area dello Stretto”.