È successo negli Stati Uniti d'America

In California, negli Stati Uniti d’America, una bambina si sta riprendendo dopo essere stata attaccata dai due cani di famiglia. La madre della piccola ha pugnalato a morte uno dei due per salvarla.

Il fatto è avvenuto domenica scorsa, 24 aprile, di notte: la bambina, Ruby Ann Cervantes di 1 anno, è stata attaccata da due pitbull per tre – quattro minuti, come riportato dalla stampa locale. La madre, la nonna e la zia della piccola sono rimaste ferite nel tentativo di fermare l’aggressione. Margaret Morales, la nonna di Ruby, ha raccontato: “Il cane la teneva per una gamba e ho dovuto toglierle i denti di dosso. Mi ha morso la mano che è stata squarciata in modo molto grave”.

Jaime Morales, la madre di Ruby, ha afferrato un coltello e ha pugnalato a morte uno dei cani: “Ho scelto mia figlia. Ho fatto tutto ciò che dovevo per proteggerla”. La piccola è stata morsa alla gamba, alla caviglia e alla spalla. Ha ricevuto diversi punti di sutura e ha subito due interventi chirurgici, di cui uno per una frattura dell’anca. Anche le altre tre ferito hanno avuto punti di sutura. La madre è stata morsa al viso e al braccio mentre proteggeva la figlia.

I due pitbull, entrambi di 3 anni, erano di proprietà di Margaret Morales e convivevano con la famiglia da 4 mesi. Normalmente si trovavano fuori casa ma, al momento dell’attacco, si trovavano dentro per il bagno. La famiglia ha riferito che non erano mai stati aggressivi prima dell’incidente. Il secondo cane coinvolto nell’aggressione è stato portato via e sarà sottoposto a eutanasia.