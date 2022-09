Cosa cambia per Camilla

Re Carlo III, dopo la morte della regina Elisabetta, adesso presiede la monarchia britannica. E al suo fianco c’è la regina Camilla.

Durante il lunghissio regno di Elisabetta II, il duca di Edimburgo Filippo non è stato il re ma il principe consorte.

Innanzitutto, il nuovo titolo di Camilla è stato deciso lo scorso febbraio quando la regina Elisabetta ha decretato, durante i festeggiamenti per i 7 decenni al trono, che la duchessa di Cornovaglia sarebbe diventata regina consorte e non principessa consorte subito dopo l’incoronazione del marito Carlo.

“Queen Consort” è il nome per la moglie di un re regnante, che il Regno Unito non dà dal 1952, ovvero quando il re Giorgio VI morì e la sua vedova, la regina Elisabetta, divenne la regina madre.

Cos’è una regina consorte?

Tutte le precedenti mogli di re britannici o inglesi sono state regine consorti (che comprende tutte e sei le mogli di Enrico VIII). Nel 20° secolo ce ne sono state due: la regina Mary, moglie del re Giorgio V, e la regina Alessandra, moglie del re Edoardo VII (rispettivamente nonna e bisnonna della regina Elisabetta).

Cosa fa una regina consorte?

Come avviene con la first lady degli Stati Uniti, non esiste un descrizione ufficiale del suo compito: nessun dovere ufficiale e nessuno stipendio. Ma il ruolo è caratterizzato da alta visibilità, alta pressione e grandi aspettative da parte dei sudditi.

In generale, il compito di una regina consorte è sostenere il re in ogni modo possibile. Il lavoro principale è quello di dare alla luce eredi ma questo non è un problema per re Carlo III, 73 anni, e Camilla, 75, che hanno figli dai loro precedenti matrimoni.

La successione reale è fissata per altre tre generazioni: dopo Carlo arriva il figlio maggiore, il principe William, 40 anni, e successivamente il figlio maggiore di William, il principe Giorgio, 9 anni.

Come moglie del Principe di Galles negli ultimi 17 anni, Camilla ha già fatto quello che farebbe una regina consorte: è una mecenate reale di decine di enti di beneficenza e buone cause, accompagna il marito nei tour reali e incontra migliaia di persone ogni anno.