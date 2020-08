È successo negli Stati Uniti d'America

Portland, Stati Uniti d’America. Un filmato mostra il momento in cui un golden retriever viene abbandonato sul ciglio della strada dalla sua proprietaria.

Nel video si nota una donna che esce fuori dalla sua auto e poi prende il cane che si trova dietro. Quando il povero animale comincia a scodinzolare, lei cammina per un breve tratto con lui, come se fosse fuori per una passeggiata, prima di voltarsi e correre verso l’auto, lasciando dietro il cane.

L’animale, per fortuna, è stato salvato e affidato alle cure di I Paw’d It Forward, associazione animalista che ha condiviso il video su Facebook. Il rifugio ha scritto: «Vogliamo utilizzare questo calvario come esperienza di apprendimento e, auspicabilmente, condividendo questo video, vogliamo far riflettere chi pensa di abbandonare il proprio animale. Questo è l’aspetto di un cane che è stato appena abbandonato. Aspetta che il proprietario torni. È confuso».

«La maggior parte delle volte non riusciamo a prenderli e non tornano mai a casa. Facciamo del nostro megilio per recuperarne il maggior numero possibile ma sappiamo che si tratta sempre di pochi rispetto a molti. Non c’è motivo per abbandonarli. Nessuno. Ci sono un sacco di scuse ma nessun motivo. Ci sono un sacco di opzioni disponibili se decidi che il tuo cane non fa più per te», hanno aggiunto i volontari sul social media.

E ancora: «Sappiate che il cane è al sicuro e non è disponibile per l’adozione in questo momento. Questo cane non sarà disponibile in attesa di un’indagine su quanto accaduto. Sappiate, però, che è al sicuro e faremo del nostro meglio per aggiornarvi quando sarà possibile adottarlo».

Poco tempo dopo il rifugio ha comunicato che è stata identificata la proprietaria: «Vi aggiorneremo non appena avremo maggiori informazioni. Grazie a tutti voi per i vostri incredibili suggerimenti».

L’ufficio dello sceriffo della contea di Clark sta indagando e ha invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti.