I dati da Quotidiano Energia

Oggi, mercoledì 11 gennaio, i prezzi dei carburanti sulla rete nazionale mostrano un assestamento. La benzina servita va a 1,967 euro al litro. Il diesel va a 2,021 euro al litro. Lo rivela l’analisi di Quotidiano energia.

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di ‘Quotidiano energia’ sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è 1,822 euro al litro; il prezzo medio praticato del diesel self è fermo a 1,877 euro al litro.

Per quanto riguarda la modalità con il servizio, per la benzina il prezzo medio è 1,967 euro al litro; la media del diesel è 2,021 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,792 e 0,812 euro al litro. Il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,146 e 2,557 euro al kg.

Sulla questione è intervenuta Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, in un video condiviso sui social media: “Per tagliare le accise non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità, la platea delle famiglie per calmierare le bollette domestiche, per i crediti delle pmi: tutte queste misure sarebbero state cancellate per prevedere il taglio della accise”.