Caronte Bis, in arrivo nuova ondata di caldo, picchi di 48°C

Redazione di

22/07/2023

Il clima italiano è in continuo cambiamento, e all’inizio della settimana è prevista l’arrivo di un nuovo anticiclone denominato “Caronte Bis” dal meteorologo Mattia Gussoni del sito www.iLMeteo.it.

Questo sistema porterà un’ondata di caldo estremo sulla penisola, con temperature che supereranno i 45°C, raggiungendo picchi di 48°C, soprattutto in Puglia e Sardegna. La situazione è particolarmente preoccupante anche per i mari italiani, con una previsione di temperatura dell’acqua che raggiungerà i 32°C, superando persino quella del Mar dei Caraibi. Questo fenomeno delle “Ondate di Calore Marino” (MHW) sta diventando sempre più comune e si manifesta con l’acqua del mare che raggiunge temperature estremamente elevate.

Disastro degli eventi estremi e collegamento con il riscaldamento globale

Il cambiamento climatico sta contribuendo al manifestarsi di fenomeni estremi sulla terraferma italiana. Dopo le ondate di calore africano con temperature tra i 40°C e i 48°C, si verificano regolarmente temporali intensi, grandinate distruttive e alluvioni. Tali eventi estremi sono strettamente collegati all’aumento del calore e dell’umidità dell’aria. L’aria calda, infatti, può contenere più umidità che a sua volta si condensa in gocce di pioggia, chicchi di grandine e rovesci temporaleschi. L’aumento della temperatura dell’aria contribuisce anche alla formazione di fenomeni atmosferici particolarmente intensi, come gocce di grandine di dimensioni ragguardevoli, come avvenuto recentemente nella Pianura Padana.

Italia sempre più tropicale

Il cambiamento climatico sta portando l’Italia verso un clima sempre più tropicale, caratterizzato da caldo africano, grandinate record e venti tempestosi. Queste condizioni climatiche estreme diventano sempre più comuni, causando danni significativi all’ambiente e alle infrastrutture. La situazione richiede una maggiore attenzione e azioni concrete per mitigare gli effetti negativi del riscaldamento globale.

Emergenza climatica in arrivo con “Caronte Bis”

L’emergenza climatica non sembra destinata a placarsi, con “Caronte Bis” pronto ad imperversare all’inizio della nuova settimana. Le previsioni indicano che il caldo estremo continuerà a colpire l’Italia, con temperature record e situazioni climatiche difficili. L’arrivo di questa nuova fiammata africana, soprattutto verso le Isole Maggiori e l’estremo Sud, potrebbe causare massime di 45°C ad inizio settimana, con picchi di 48°C.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Nel dettaglio, il sabato 22 vedrà ancora temporali al Nord-Est, mentre al Centro e al Sud il tempo sarà soleggiato e il caldo intenso. La domenica 23 il tempo sarà più stabile e soleggiato in tutta Italia, con un aumento delle temperature al Nord. La nuova settimana inizierà con un aumento del caldo, con temperature massime che raggiungeranno i 40°C al Centro e i 45-48°C al Sud