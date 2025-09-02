La nuova misura a sostegno delle famiglie con ISEE basso è ufficialmente operativa

Un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno: arriva la nuova Carta “Dedicata a Te” dell’INPS.

Oltre un milione di famiglie italiane riceveranno un sostegno economico diretto per affrontare le spese alimentari essenziali. Si tratta della Carta “Dedicata a Te”, un’iniziativa promossa dal Governo e gestita dall’INPS, pensata per aiutare i nuclei familiari più vulnerabili con un ISEE non superiore a 15.000 euro. Con una dotazione potenziata di 500 milioni di euro, il fondo alimentare 2025 rappresenta un intervento mirato, automatico e immediato, per chi è escluso da altri aiuti economici.

Cos’è la Carta “Dedicata a Te” 2025

La Carta “Dedicata a Te” è uno strumento elettronico prepagato che consente l’acquisto esclusivo di beni alimentari di prima necessità, escludendo qualsiasi tipo di bevanda alcolica. Non serve presentare domanda: l’accesso è automatico, sulla base dei dati ISEE già in possesso dell’INPS. L’obiettivo è aiutare concretamente le famiglie che affrontano difficoltà economiche in un periodo ancora segnato dall’aumento dei prezzi e dal rincaro dei beni primari.

A chi è destinata la Carta

I beneficiari sono nuclei familiari residenti in Italia con un ISEE valido e non superiore a 15.000 euro. Tuttavia, non tutti avranno accesso: sono esclusi coloro che già beneficiano di altre misure di sostegno pubblico come:

Assegno di inclusione;

Reddito di cittadinanza;

Carta acquisti;

Altre misure regionali o comunali analoghe;

Indennità di disoccupazione o integrazioni salariali;

Questo per evitare sovrapposizioni e garantire che il fondo raggiunga effettivamente le famiglie non coperte da altre forme di assistenza.

Come funziona la carta e quanto vale

Ogni carta sarà caricata con 500 euro, una somma che potrà essere spesa unicamente per beni alimentari.

Ecco i dettagli principali:

È una Postepay nominativa, prepagata e ricaricabile;

Verrà distribuita da Poste Italiane;

Sarà attiva fino al 28 febbraio 2026, ma il primo utilizzo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025, altrimenti il beneficio decadrà.

Sono oltre 1.157.000 le carte previste in distribuzione, con una copertura su tutto il territorio nazionale.

Le somme potranno essere spese in tutti i supermercati che accettano carte Postepay.

Le fasi operative: cosa succede adesso

Il processo è ben definito e coinvolge INPS, Comuni e Poste Italiane:

1Entro l’11 settembre 2025, l’INPS renderà disponibili ai Comuni le liste dei possibili beneficiari tramite un’apposita piattaforma online; I Comuni avranno 30 giorni per effettuare i controlli relativi a residenza e compatibilità con altre misure; Terminati i controlli, l’INPS trasmetterà a Poste Italiane le liste definitive; I beneficiari riceveranno comunicazione per il ritiro della carta presso gli uffici postali abilitati; I Comuni pubblicheranno gli elenchi ufficiali dei beneficiari sul proprio sito internet.

Tutta la procedura è pensata per essere veloce, trasparente ed efficiente, evitando oneri aggiuntivi per le famiglie coinvolte.

Dove trovare ulteriori informazioni

Tutti i dettagli della misura sono disponibili sul sito ufficiale dell’INPS, nella sezione dedicata alle comunicazioni. In particolare, è consultabile il Messaggio n. 2519 del 1° settembre 2025, che fornisce chiarimenti normativi e operativi sull’intero iter.

