Aveva 89 anni

Addio a Nonna Rosetta, diventata celebre sul web grazie ai video di Casa Surace, factory e casa di produzione nata del 2015 da un gruppo di amici e coinquilini. La donna aveva 89 anni. Non si conoscono le cause del decesso.

Ne ha dato notizia Casa Surace su Facebook con queste parole: “Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: ‘Stattaccort’ Ci stiamo accorti, tranquilla ❤️ Ciao, nonna Rosetta”.

La donna, come riportato su Fanpage.it, era nata a San Giorgio Cremano (Napoli) nel 1933, poi trasferittsi a Sala Consilina, in provincia di Salerno.

Grazie ai video di Casa Surace, sempre virali su ogni piattaforma social, nonna Rosetta era diventata la nonna non solo del Sud ma del resto d’Italia. Com’è nata la collaborazione? Lo ha raccontato la stessa Nonna Rosetta a Il Mattino tempo fa: “Una volta serviva al cast una donna anziana che interpretasse il ruolo della nonna del gruppo e mio nipote fece il mio nome. Dovevo girare solo un video, invece sono diventata la loro nonna ufficiale”. Rosetta, infatti, era la vera nonna di Beppe Polito di Casa Surace.

I video con lei protagonista sono stati tradotti in molti lingue, pure in cinese.