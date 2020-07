È successo a Piacenza

Un’inchiesta senza precedenti. Una caserma dei carabinieri è stata sequestrata e almeno sei militari sono finiti agli arresti a Piacenza, alcuni già in carcere, altri ai domiciliari.

È l’esito di un’indagine condotta dalla Procura di Piacenza, che ha portato all’emissione di diverse ordinanze di custodia cautelare. I reati contestati andrebbero dallo spaccio, all’estorsione fino alla tortura.

La caserma posta sotto sequestro è la Levante di via Caccialupo, in centro a Piacenza. L’indagine è stata condotta dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con la polizia locale, e riguarderebbe illeciti commessi a partire dal 2017.

Massimo Savo, comandante provinciale di Piacenza, stando a quanto riportato dal quotidiano Libertà, ha affermato: «Per noi è come un colpo al cuore. Da parte nostra c’è totale disponibilità a collaborare per fare piena luce sui fatti. Penso all’amarezza dei tanti miei uomini dediti con onestà e generosità al loro lavoro».