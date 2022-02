Indagato il medico che l'ha operata per ridurle il peso

Si è risvegliata dal coma la 28enne Angela Iannotta, madre di due bambini, ricoverata da giorni in rianimazione all’ospedale di Caserta, dopo un doppio intervento chirurgico con by pass gastrico effettuati dallo stesso chirurgo, che è stato denunciato.

La 28enne, residente a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, per dimagrire si è sottoposta a un primo intervento, con by pass gastrico, in una clinica a L’Aquila. Poi, dopo una serie di complicazioni, si è sottoposta a un secondo intervento, sempre ad opera dello stesso chirurgo, in una struttura del Casertano. Quest’ultima operazione avrebbe causato una setticemia che ha poi costretto la donna a un nuovo ricovero, all’ospedale di Caserta, dove ha subito altri due interventi per salvarle la vita. E oggi è uscita dal coma.

La famiglia continua a chiedere sangue – gruppo zero negativo – per la 27enne. Il marito della donna, invece, ha presentato una denuncia per lesioni graissime contro il medico, un professionista di Napoli già imputato per omicidio colposo al tribunale di Nola in relazione al decesso di un altro paziente sempre con problemi di obesità. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo di reato.