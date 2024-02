Foto di Keenan Constance su Unsplash

Nell’ambito del gioco online, oggi troviamo due opzioni che meritano di essere approfondite. Si parla nella fattispecie dei casinò online tradizionali, e di quelli che accettano le criptovalute per eseguire sia i depositi sia i prelievi delle vincite. Entrambe rappresentano due risvolti della stessa medaglia, con un sistema simile, ma con alcune differenze preponderanti. Ecco perché è importante mettere a confronto queste due tipologie di casinò digitali.

Una questione di valute e canali di pagamento

I casinò online classici operano prevalentemente con le valute tradizionali, ovvero gli euro, i dollari, le sterline e via discorrendo. In sintesi, sfruttano tutte le monete che sono soggette al controllo da parte di governi e istituti finanziari. Per quel che riguarda i metodi e i canali di pagamento, i casinò telematici standard propongono opzioni come PayPal, Skrill, le carte di credito e i bonifici bancari.

I casinò con criptovalute, d’altro canto, introducono un’innovazione nel sistema appena analizzato. Non a caso, permettono di effettuare i depositi e di eseguire i prelievi tramite monete elettroniche come i Bitcoin, gli Ethereum e i Litecoin. Va detto che esistono anche delle soluzioni ibride come Duelbits casino, che accettano sia le criptomonete sia le valute tradizionali tramite PayPal o VISA.

I casinò crypto, siano essi “puri” o “ibridi”, presentano comunque degli importanti vantaggi, in special modo se si parla di fattori come la sicurezza delle transazioni e la velocità delle operazioni finanziarie. Va però detto che anche i casinò online tradizionali offrono delle grandi certezze sotto il profilo della sicurezza, soprattutto se si parla delle piattaforme autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Accessibilità e catalogo dei videogiochi

In termini di accessibilità, i casinò classici spesso operano con licenze che limitano l’accesso agli utenti provenienti da specifici paesi. Al contrario, i casinò che utilizzano le criptovalute sono generalmente più accessibili a livello globale, dato che non richiedono un sistema bancario tradizionale per effettuare le transazioni. Si possono trovare diversi esempi concreti, grazie ai blog che hanno condiviso la lista dei crypto casino più affidabili in circolazione.

Per quanto concerne l’offerta videoludica, entrambe le categorie di casinò propongono un ampio ventaglio di videogames. Il catalogo include quasi sempre le slot machines e i giochi da tavolo come la roulette, il blackjack, il baccarat e il poker. Un discorso simile vale anche per i bonus, dato che in entrambi i casi le società di gambling attivano diverse promozioni, dai bonus di benvenuto fino ai classicissimi free spins.

Non solo, perché potremmo trovare anche una novità come il live gambling, ovvero i giochi di casinò dal vivo, sia nei primi che nei secondi. Si tratta di una buona opportunità per variare la propria esperienza, e per mettere alla prova le proprie abilità in tempo reale contro croupier e dealer in carne e ossa. Di contro, spesso nei casinò con criptovalute si parla inglese durante queste sessioni di gaming, quindi è bene partire da una buona base linguistica.

In conclusione, i casinò online classici e quelli crypto presentano due approcci diversi al gioco d’azzardo online, con alcune differenze molto importanti.