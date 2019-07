Il settore del gambling in Italia è in continua crescita. Ciò è davvero sorprendente, soprattutto se si tiene conto delle modifiche normative, che sono state attuate con il Decreto Dignità. Tuttavia, la maggior parte dei giocatori, soprattutto quelli giovani, è improntata ad un vero e proprio scatto tecnologico. Non a caso gli operatori del settore, stanno investendo sempre di più nei giochi per dispositivi mobili. Del resto, lo smartphone è considerato ormai un vero e proprio bene irrinunciabile, anche perché estremamente versatile.

Infatti, consente di inviare messaggi, navigare su internet, controllare la posta elettronica e tanto altro. Ma a che cosa è dovuto il successo dei casino online? Di fatto, come è accaduto anche in altri settori, ciò che una volta si faceva dal vivo, ora viene fatto in maniera virtuale. In poche parole, mentre prima si poteva giocare solo nei casino fisici, sparsi per il territorio italiano, ora lo si può fare anche in maniera digitale.

Dunque, quello che inizialmente era un divertimento per pochi, ora è diventato alla portata di tutti. Questo fatto è dipeso da diversi fattori, come lo sviluppo tecnologico, l’introduzione di connessioni sempre più rapide ed il cambio di mentalità dei giocatori, che non sono più interessati a lunghe sessioni di gioco, bensì ad un intrattenimento più rapido, da attuare nei momenti di pausa.

I giochi più gettonati nei casino virtuali

Nonostante sia cambiato il modo di giocare, l’interesse per i giochi da casino è rimasto forte. Infatti, vengono riproposti in versione online. Tra i più apprezzati vi sono le slot machine e le roulette. Ma come mai? Semplicemente, perché si tratta di forme di intrattenimento semplici. Infatti, non richiedono l’attuazione di strategie particolari. In calo, invece, sono i giochi di carte, come il blackjack ed il poker.

Del resto, sono molto più impegnativi e richiedono una maggiore concentrazione, che non sempre i players hanno voglia di mettere in campo. Tuttavia, è importante sottolineare che l’interesse degli utenti per i casino online è dovuto anche ai bonus ed alle offerte che vengono messe a disposizione dalle piattaforme di gaming e che sono sempre più vantaggiose.

Particolarmente interessati sono i bonus senza deposito, poiché consentono di giocare con soldi veri, ma senza depositare nulla. Sono l’ideale soprattutto per coloro che conoscono poco il mondo del gioco d’azzardo online e voglio testare i prodotti a disposizione, prima di mettere a rischio il proprio patrimonio personale.

I controlli nel settore del gioco digitale

Negli ultimi anni i controlli nei confronti dei casino online sono aumentati notevolmente. L’obiettivo, infatti, è quello di garantire ai players un’esperienza di gioco sempre più sicura e responsabile. Del resto, oggigiorno è possibile contare su un gran numero di portali di gaming legali, ovvero che hanno ottenuto la licenza AAMS, che viene rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Si tratta di un ente preposto alla regolarizzazione del gioco d’azzardo.

Scegliere i siti certificati è importante, poiché consente di effettuare le transazioni di denaro in totale sicurezza e di inserire i propri dati personali senza preoccupazioni. Inoltre, le piattaforme autorizzate permettono anche di prendere provvedimenti nel caso in cui ci si renda conto che il comportamento adottato nei confronti del gioco non è consono e sta diventando ossessivo. Infatti, è possibile stabilire un limite giornaliero relativo alla puntate, nonché procedere con l’autoesclusione, che può essere temporanea (da 1 giorno a 3 mesi) o permanente (per un minimo di 6 mesi).