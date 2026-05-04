"Non c'è solo questo messaggio"

C’è un messaggio datato 15 agosto 2012, ore 21:20, pubblicato sul forum “Italian Seduction” che la difesa di Andrea Sempio porta oggi come elemento a favore dell’indagato. Il testo è questo: “allora one itis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi dò da fare miglioro e tanto”.

A renderlo noto è stato l’avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del 38enne accusato dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Quel post dimostrerebbe, quindi, che la ragazza verso cui Sempio provava quella che gli inquirenti leggono come “ossessione sentimentale” era una barista, non Chiara Poggi.

Il nodo della “one-itis” e l’interpretazione degli inquirenti

Ieri il rilancio di un passaggio dal medesimo forum in cui “Andreas” (il nickname attribuito a Sempio) scriveva: “L’unica volta che mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20. Da quando ne sono uscito ho avuto alcuni dei momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare) ma nessuna ha mai avuto quell’impatto dirompente nella mia vita come lo ha avuto la mia ex one.itis”.

Quel riferimento all’età – tra i 18 e i 20 anni – aveva attirato l’attenzione perché avvicina temporalmente quella figura femminile al periodo in cui Sempio e Chiara Poggi si frequentavano. Chiara Poggi è stata uccisa il 13 agosto 2007: Sempio aveva allora circa 19 anni. La sovrapposizione tra quella finestra temporale e il profilo della vittima era diventata uno degli elementi più discussi nella lettura accusatoria dei post.

Il nuovo messaggio portato dalla difesa sposta il punto. Il post del 15 agosto 2012 – posteriore di oltre cinque anni all’omicidio – descrive una “one itis disastrosa” per una persona specifica e identificabile: una barista di una birreria. Il dettaglio della “palo secco” (rifiuto) e l’intenzione di “migliorarsi e tanto” che segue delineano una situazione sentimentale distinta, con una persona diversa.

“Non c’è solo questo messaggio”

L’avvocato Cataliotti ha precisato, secondo quanto riportato dalle fonti difensive, che il post del 15 agosto 2012 non è un caso isolato: “Non c’è solo questo messaggio ma ce ne sono anche altri”. La formulazione suggerisce che la difesa disponga di ulteriore materiale dallo stesso forum, da cui potrebbe emergere un quadro più articolato rispetto a quello circolato nei giorni scorsi.

Non è la prima volta che la difesa di Sempio interviene pubblicamente sul tema della “one-itis”. L’avvocata Angela Taccia aveva già escluso che quel riferimento riguardasse Chiara Poggi, citando la propria memoria personale: “Ero nella compagnia. Mi ricordo benissimo della ragazza di cui si era invaghito, era più piccola di noi. Non c’entra nulla con Chiara Poggi”, confermando pertanto l’accostamento di Andreas del forum con il suo assistito.

Cosa resta aperto

Il nuovo post non chiude la questione, ma la modifica. Resta da stabilire se i due messaggi – quello sull’innamoramento oscuro “tra i 18 e i 20” e quello sulla barista del 2012 – si riferiscano alla stessa persona o a fasi sentimentali diverse. Il forum “Italian Seduction” conta, come documentato ieri, oltre 3.000 post attribuiti al nickname “Andreas” pubblicati tra il 2009 e il 2016. L’analisi dell’archivio completo, e non solo dei passaggi selezionati, è l’unico modo per ricostruire il contesto reale di quei messaggi.

Il valore probatorio del materiale dipende in ogni caso dalla verifica tecnica dell’identità digitale e dalla valutazione degli inquirenti, non dalla sua circolazione mediatica.