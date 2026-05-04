Le previsioni da IlMeteo.it

L’alta pressione che negli ultimi giorni ha garantito stabilità e temperature elevate sull’Italia sta cedendo il passo a una massa d’aria instabile di origine atlantica. Il risultato è una settimana caratterizzata da temporali diffusi al Nord, temperature in calo e, contemporaneamente, un deciso aumento del caldo al Sud, alimentato dai venti di Scirocco.

Maltempo al Nord e temperature sotto media

Secondo le previsioni di Federico Brescia per iLMeteo.it, il quadro meteorologico subirà un netto cambiamento.

“Per molte regioni del Nord – ha affermato – questa settimana potrebbe risultare complessivamente più fredda rispetto a quanto osservato mediamente nell’intero mese di aprile. In città come Genova, Milano o Torino, le massime potrebbero restare sotto i 17-19°C”.

Le condizioni più critiche sono attese in Liguria, Toscana e Triveneto, dove sono previsti fenomeni persistenti e locali nubifragi. Il rischio principale riguarda accumuli di pioggia significativi in tempi molto brevi, con possibili criticità sul territorio.

I giorni peggiori: martedì e mercoledì

Le giornate più perturbate saranno martedì 5 e mercoledì 6, quando piogge diffuse e temporali interesseranno gran parte del Nord e delle regioni centrali tirreniche.

Durante questi giorni, il maltempo sarà alternato solo da brevi schiarite, rendendo il quadro complessivamente instabile e a tratti intenso.

Caldo africano al Sud

Scenario completamente diverso al Sud. In Sicilia, Calabria e Puglia, il richiamo dei venti di Scirocco, attivati dalla bassa pressione, porterà aria calda direttamente dal deserto africano.

Le temperature subiranno un aumento significativo, con valori che nella seconda metà della settimana potranno superare i 28-29°C.

Un contrasto netto rispetto al Nord, dove invece si registreranno valori inferiori alla media stagionale.

Previsioni giorno per giorno

Lunedì 4

Nord: qualche pioggia sulle Alpi occidentali, peggioramento serale su tutto il Nordovest

qualche pioggia sulle Alpi occidentali, peggioramento serale su tutto il Nordovest Centro: aumento della nuvolosità, piovaschi in Toscana entro sera

aumento della nuvolosità, piovaschi in Toscana entro sera Sud: cielo poco o parzialmente nuvoloso, peggiora in Sardegna

Martedì 5

Nord: piogge diffuse

piogge diffuse Centro: piogge sui settori tirrenici, intense in Toscana

piogge sui settori tirrenici, intense in Toscana Sud: molte nubi ma poche precipitazioni

Mercoledì 6

Nord: tempo instabile con piogge e temporali alternati a schiarite

tempo instabile con piogge e temporali alternati a schiarite Centro: instabile con rovesci sparsi

instabile con rovesci sparsi Sud: nuvoloso ma con clima mite

Tendenza per il resto della settimana

È previsto un leggero miglioramento tra giovedì e venerdì, ma la stabilità potrebbe durare poco. Una nuova perturbazione potrebbe infatti raggiungere l’Italia già nella giornata di domenica, riportando condizioni di instabilità.