È successo a Casoria (Napoli)

Dramma a Casoria, nel Napoletano. Un 20enne è morto dopo avere acceso un barbecue utilizzando l’alcool etilico per alimentare il fuoco.

Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria, intervenuti nella casa del giovane, in via Toscanini, la fiammata di ritorno lo ha ustionato gravemente in varie parti del corpo.

Il 20enne, inizialmente, era stato portato all’ospedale di Frattamaggiore, dov’era stato intubato. Poi, perché le sue condizioni erano in peggioramento, i medici avevano deciso di trasferirlo al Cardarelli di Napoli – dove c’è un centro per grandi ustionati – ma il ragazzo è morto prima del trasferimento.

La vittima si chiamava Filippo Giuseppe Marzatico: era un deejay molto noto tra i più giovani e nel mondo delle discoteche dove era conosciuto col nome di Filip Master. Lavorava tra Napoli e località estive molto frequentate dai giovani come Ibiza.

È stata a ccertata la natura accidentale del fatto. La salma è stata, quindi, già restituita alla famiglia.