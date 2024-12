Tragedia a San Pietro a Maida

Due giovani ragazze, Maria Sonetto, 17 anni, di San Pietro a Maida, e Anna Pileggi, 18 anni, di Curinga, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte a San Pietro a Maida, in località Guarna, provincia di Catanzaro. Il sinistro ha coinvolto una Mercedes con cinque ragazzi a bordo, che per cause in corso di accertamento è uscita di strada, ribaltandosi e finendo contro alcuni alberi di ulivo e una quercia.

Le vittime intrappolate nell’auto in fiamme

Dopo l’impatto, l’auto ha preso fuoco, intrappolando le due ragazze tra le lamiere. Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme, la vettura era completamente avvolta dalle fiamme all’arrivo dei soccorsi. I tre ragazzi superstiti sono riusciti a uscire dall’abitacolo prima dell’incendio, riportando ferite lievi e contusioni. Sono stati affidati al personale del 118 e trasferiti in ospedale per le cure necessarie.

Indagini per omicidio stradale

La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. I carabinieri della Compagnia di Girifalco sono al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare chi fosse alla guida al momento dello schianto. È prevista l’autopsia sui corpi carbonizzati delle due giovani vittime. I tre ragazzi feriti, uno dei quali minorenne, saranno ascoltati per fornire dettagli sull’accaduto.

Comunità in lutto e cordoglio dei sindaci

Le comunità di San Pietro a Maida e Curinga sono sconvolte dal tragico evento. I sindaci dei due comuni, Domenico Giampà ed Elia Pallaria, hanno espresso profondo dolore e vicinanza alle famiglie delle vittime. “Sembriamo non avere mai pace. Due famiglie e due comunità: la nostra San Pietro e Curinga vengono colpite da questo improvviso e profondo dolore”, ha scritto Giampà sui social. Pallaria ha aggiunto: “Nei giorni in cui intenso è il senso della festa, due famiglie e due comunità si trovano davanti ad un evento tragico ed inaccettabile”.

La dinamica sotto esame

Secondo i primi rilievi, l’auto viaggiava a velocità sostenuta prima di perdere il controllo, ribaltarsi e impattare violentemente contro gli alberi. Non risultano coinvolti altri mezzi nel sinistro. Il comandante del Nucleo Operativo Radiomobile (Nor) ha presenziato sul luogo dell’incidente, in attesa dell’autorizzazione del magistrato per il recupero delle salme.

Un Natale segnato dalla tragedia

La tragedia ha scosso profondamente le due comunità, specialmente in un periodo come il Natale, associato alla famiglia e alla gioia. Le vite di Maria e Anna, “due fiori strappati nel bel mezzo della loro più bella primavera”, come sottolineato da Giampà, resteranno impresse nella memoria di chi le conosceva.