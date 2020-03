Il sindaco de Blasio: "Video doloroso"

Shock a New York per la morte di un cavallo da carrozza, avvenuta nello scorso fine settimana. Il video dell’animale agonizzante è stato filmato dai presenti al Central Park e ha riacceso il dibattito sul divieto delle carrozze trainate dai cavalli nella metropoli statunitense.

Il video, pubblicato su molti magazine americani, tra cui CBC News, è stato diffuso da un’organizzazione che si occupa della tutela dei diritti degli animali, NYCLASS, e mostra la cavalla Aisha che collassa a terra. I suoi proprietari hanno provato a sollevare l’animale ma senza riuscirci ed è stato poi portato via a bordo di un mezzo ed ‘eutanizzato’ successivamente.

Bill de Blasio, sindaco di New York, che in campagna elettorale aveva promesso di vietare il transito delle carrozze trainate dai cavalli, ha definito «doloroso» quanto ripreso del video e ha affermato: «Abbiamo compiuto progressi concreti nel benessere degli animali ma dobbiamo andare oltre», annunciando anche che le indagini sono in corso per capire se ci siano stati dei maltrattamenti ai danni di Aisha.

Edita Birnkrant, direttore esecutivo di NYCLASS, ha definito «un abuso» quello che è accaduto alla cavalla: «È chiaro che non è possibile per le carrozze trainate dai cavalli operare a New York senza causare tremende sofferenze agli animali».

Christina Hansen, portavoce dell’industria dei trasporti di New York, ha dichiarato a CBS News che la cavalla di 12 anni era in salute e probabilmente ha sofferto di un «evento cardiaco», aggiungendo che «gli estremisti per i diritti degli animali stanno già sfruttando questa tragedia per promuovere la loro agenda anti-cavallo durante il nostro periodo di dolore e shock. Questa emergenza medica sembra essere qualcosa che potrebbe accadere a qualsiasi cavallo, in qualsiasi momento, ovunque, per varie ragioni».