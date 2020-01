I dati Auditel

Maria De Filippi è la signora della Tv italiana. Lo ha confermato ieri – sabato 11 gennaio – con il successo della prima puntata della 20esima edizione di C’è Posta per Te, andata in onda su Canale 5. Lo show, infatti, ha dominato gli ascolti con 5.930.000 spettatori e lo share del 30,2%.

Entuasiasta Giancarlo Schieri, direttore di Canale 5: «C’è Posta per Te è un’eccellenza, non solo di Canale 5, ma di tutta la televisione italiana. Una trasmissione di parola, di sentimenti, di passioni, che ha compiuto vent’anni senza perdere qualità autorale e interesse del pubblico. Questo fenomeno ha una sola spiegazione: Maria De Filippi. Senza di lei, il people-show targato Fascino PGT non esisterebbe. La sua misura nel gestire i momenti delicati, come le situazioni più spassose, è da manuale. La conduzione magistrale. Il risultato? Indiscutibilmente perfetto».

C’è Posta per Te – il cui primo super ospite della stagione è stato Johnny Depp – ha fatto registrare picchi del 44% e di 7milioni di telespettatori, con una media del 37,7% di share sul pubblico tra i 15 e i 24 anni. Inoltre, lo show di Maria De Filippi ha avuto successo anche su Twitter: l’hashtag #CePostaPerTe è stato primo in Italia e secondo nel mondo.

Al secondo posto, invece, si è classificato Alberto Angela su Raiuno con Meraviglie – La penisola dei tesori, che ha fatto segnare 3.831.000 telespettatori e il 17,55% di share.