Novità in arrivo

La commissione trasporti della Camera ha introdotto importanti modifiche per rafforzare la sicurezza stradale. Tra queste, un significativo aumento delle multe per chi viene sorpreso a guidare utilizzando telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici. La sanzione per la prima infrazione sale a 250 euro, mentre in caso di recidiva entro due anni la multa arriva a 350 euro. Queste misure mirano a scoraggiare comportamenti pericolosi alla guida.

Cellulari

La guida distratta, soprattutto l’uso di dispositivi elettronici come smartphone e tablet, è stata identificata come una delle principali cause di incidenti stradali. Per contrastare questo fenomeno, il legislatore ha deciso di aumentare le sanzioni pecuniarie: da ora, chi viene sorpreso a guidare mentre usa apparecchi radiotelefonici o dispositivi elettronici vedrà la multa aumentare da 165 euro a 250 euro al primo infrazione, e a 350 euro in caso di recidiva nel biennio.

Velocità eccessiva nei centri abitati

Un’altra misura riguarda il superamento dei limiti di velocità in centro abitato, con particolare attenzione ai recidivi. Chi supera il limite di velocità di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h per almeno due volte in un anno subirà un aumento della sanzione da 173 euro a 220 euro, accompagnato dalla sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.

Monopattini elettrici

I monopattini elettrici, divenuti popolari mezzi di trasporto urbano, saranno ora soggetti a regolamentazioni più stringenti. È previsto l’obbligo di un contrassegno identificativo adesivo, rilasciato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e l’introduzione di una copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile. Inoltre, viene imposto l’uso del casco a tutti i conducenti, limitando la circolazione a strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.

Abbandono di animali

L’abbandono di animali domestici, che può causare incidenti stradali gravi, verrà punito con maggiore severità. Chi provoca un incidente con esito mortale o lesioni gravi a seguito dell’abbandono di un animale subirà le stesse pene previste per l’omicidio e le lesioni personali stradali. Inoltre, la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno diventa una sanzione aggiuntiva per chi commette l’abbandono utilizzando un veicolo.

Neopatentati e pratiche di guida

Per i neopatentati, le restrizioni vengono allungate ma allo stesso tempo alleggerite, consentendo la guida di veicoli con potenze specifiche superiori rispetto al passato. Si introduce anche l’obbligo di esercitazioni pratiche in autostrada e in condizioni di visione notturna, al fine di migliorare la preparazione dei futuri conducenti.

Noleggio

Infine, le nuove regole permettono la locazione senza conducente di veicoli con più di nove posti, e danno alle regioni e alle province autonome la possibilità di istituire zone a traffico limitato per tutelare aree di particolare interesse culturale o naturale, sottolineando l’importanza della sicurezza e della conservazione del patrimonio all’interno e fuori dai centri abitati.