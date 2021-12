Si tratta di Vishal Gard, CEO di Better.com

Vishal Garg, fondatore e CEO della società di mutui digitali Better.com, ha licenziato oltre 900 persone la settimana scorsa in videoconferenza, tramite Zoom. Garg ha accusato almeno 250 membri del personale licenziato di avere rubato alla società, lavorando soltanto due ore al giorno, secondo quanto riportato da Fortune.

“Sapete, ragazzi, che almeno 250 delle persone licenziate lavoravano in media 2 ore al giorno mentre timbravano 8 e più ore al giorno nel sistema delle buste paga? Hanno derubato l’azienda e i nostri clienti che pagano i nostri compensi”, ha affermato Garg, secondo quanto sempre riportato da Fortune. Garg ha confermato alla rivista la notizia e ha aggiunto: “Penso che avrei potuto comportarmi in modo diverso ma onestamente il sentimento è quello”.

In vista dei licenziamenti, Better ha rivisto i dati dei singoli dipendenti come il numero di chiamate telefoniche risposte, perse e effettuate, nonché la partecipazione alle riunioni dei clienti. I tassi di produttività, inoltre, hanno aiutato l’azienda sulla decisione di chi tenere e chi lasciare andare.

Il CEO di Better.com, poi, stando a quanto riportato da Insider, ha presentato anche un nuovo piano aziendale, chiamato ‘Migliore 2.0’, che prevede una “forza lavoro più snella, più ‘cattiva’ e più ‘affamata’”. Garg ha affermato che spera di far crescer Better Real Estate da 10 a 100 volte, avvertendo i dipendenti che si dovranno aspettare scadenze più rigorose e una gestione più attenta di prima.

In un’intervista a Fortune, infine, Garg ha affermato che i dipendenti licenziati che ritengono di “avere effettivamente svolto grandi prestazioni” dovrebbero contattare l’azienda.