È successo in provincia di Foggia

Dramma a Cerignola, in provincia di Foggia, in Puglia. Un bimbo di otto anni è morto stamattina, venerdì 13 gennaio, nella propria casa, dopo essere stato colto da un malore, le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono accorsi i medici del 118 che hanno fatto il possibile per rianimare il bambino che già ieri, giovedì 12 gennaio, aveva avvertito un malore tanto che era uscito prima da scuola.

Stando a quanto ricostruito, infatti, il piccolo aveva accusato ieri sera forti dolori alla testa che si sono ripresentati stamane. I genitori hanno, quindi deciso di non mandarlo a scuola e di farlo restare a letto. Qualche ora dopo, però, la madre ha provato a svegliarlo ma il bmbino era morto.

Si sono registrati momenti di tensione tra i familiari disperati quando il bambino, ormai privo di vita, è stato trasportato in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia ma poco dopo la situazione è stata riportata alla calma.

Sull’accaduto indagano gli agenti di polizia di Cerignola e la Procura di Foggia che ha disposto la ricognizione cadaverica.