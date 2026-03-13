Come scaricarla

La Certificazione Unica 2026 è ufficialmente disponibile. L’annuncio arriva dall’INPS, che ha reso accessibile il documento fiscale relativo ai redditi percepiti nel 2025 attraverso diversi canali digitali e tradizionali.

All’apertura del servizio sono state elaborate 26.723.939 certificazioni, un dato che conferma l’ampiezza dell’operazione e il ruolo centrale dell’istituto nella gestione dei dati fiscali e previdenziali dei cittadini.

Il documento è indispensabile per la dichiarazione dei redditi e può essere scaricato direttamente online oppure richiesto tramite servizi di assistenza dedicati.

Come scaricare la Certificazione Unica 2026 dal sito INPS

Il metodo più rapido per ottenere la CU è accedere al portale ufficiale dell’INPS.

Il percorso da seguire è il seguente:

collegarsi al sito www.inps.it entrare nell’Area personale con le proprie credenziali accedere alla sezione “I tuoi servizi e strumenti” selezionare “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” cliccare su “Certificazione Unica 2026”

Per l’accesso al servizio sono valide diverse identità digitali.

Credenziali accettate

SPID

CIE

CNS

PIN INPS

eIDAS

Questo sistema consente ai cittadini di scaricare la certificazione fiscale in pochi minuti direttamente dal proprio account personale.

CU 2026 anche tramite cedolino pensione

I pensionati possono accedere alla Certificazione Unica anche attraverso il servizio online dedicato al cedolino pensione.

Accedendo all’area personale sul portale INPS è possibile visualizzare e scaricare il documento senza dover utilizzare ulteriori procedure.

Certificazione Unica disponibile anche su smartphone

Il documento può essere consultato e scaricato anche tramite l’app ufficiale INPS Mobile, disponibile sia per Android sia per iOS.

Attraverso l’app i cittadini possono:

accedere con le proprie credenziali digitali

consultare i servizi personali

scaricare la Certificazione Unica direttamente dal telefono

Una soluzione pensata per rendere più semplice e immediato l’accesso ai servizi dell’istituto.

Come richiedere la CU 2026 senza usare internet

Per chi non utilizza i servizi digitali, l’INPS mette a disposizione diverse modalità alternative.

Patronati e CAF

I cittadini possono rivolgersi ai centri di assistenza fiscale o ai patronati che forniscono supporto nella richiesta del documento.

Richiesta tramite PEC

È possibile inviare una richiesta all’indirizzo:

richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it

Alla richiesta deve essere allegata una copia del documento di identità. La certificazione verrà poi inviata all’indirizzo e-mail utilizzato per la richiesta.

Numero verde dedicato

L’INPS ha attivato anche un servizio telefonico specifico: 800 434320

Contact Center

Per assistenza è possibile contattare:

803 164 (da rete fissa)

06 164164 (da telefono mobile)

A cosa serve la Certificazione Unica

La Certificazione Unica è il documento fiscale che riporta i redditi percepiti nell’anno precedente e le trattenute applicate.

È utilizzata per:

dichiarazione dei redditi compilazione modello 730 o modello Redditi

verifica fiscale controllo delle trattenute IRPEF

certificazione pagamenti pensioni, indennità e prestazioni INPS

La pubblicazione della CU segna ogni anno uno dei passaggi principali della stagione fiscale italiana.

Servizi digitali sempre più centrali

La disponibilità della Certificazione Unica attraverso diversi canali digitali conferma l’impegno dell’INPS nel rendere i servizi pubblici più accessibili e immediati.

Portale web, app mobile e assistenza telefonica permettono infatti ai cittadini di ottenere rapidamente un documento fondamentale per la gestione della propria posizione fiscale.