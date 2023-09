Dramma negli USA

A Jacksonville, negli Stati Uniti, due gemellini di 4 anni hanno perso la vita in modo drammatico. La madre dei bambini ha condiviso il terribile incidente su Facebook, raccontando gli eventi che hanno portato a questa tragedia che ha sconvolto la comunità.

L’incidente

La madre, Sadie Myers, ha rivelato che l’incidente è avvenuto il mese scorso, ma ha trovato la forza di parlarne solo recentemente. I gemellini, Aurora e Kellan, erano a casa con il padre mentre lei era al lavoro. I bambini avevano l’abitudine di svegliarsi molto presto al mattino e, in questa occasione, avevano deciso di giocare insieme nella cesta dei giocattoli.

Questo tipo di comportamento non era insolito, poiché in passato i gemellini avevano spesso giocato di notte, lasciando i giocattoli sparsi per la camera. Nessuno, però, avrebbe mai immaginato che si sarebbe verificata un dramma così nefasto. I bambini avevano svuotato la cassapanca dei giocattoli e, probabilmente per gioco, si erano rintanati al suo interno, finendo per addormentarsi.

Durante il sonno, uno dei bambini deve essersi mosso o ha scalciato, causando la chiusura del coperchio della cassapanca di legno di cedro. Quando la madre ha notato l’assenza dei bambini nel letto, ha iniziato a cercarli disperatamente per tutta la casa. È stato il fratello maggiore dei gemellini a fare la tragica scoperta, trovandoli nella cesta.

Le autorità e i soccorsi sono stati immediatamente allertati, ma purtroppo per i gemellini non c’è stato nulla da fare. La madre ha condiviso il suo dolore e la sua incredulità su Facebook, descrivendo quanto quei due piccoli abbiano portato amore e gioia nelle loro vite.

La famiglia ha anche aperto un account GoFundMe per raccogliere fondi e aiutare i genitori in questo momento così difficile.